Ateş'in su birikintisi fark etmediğini belirten Sungur, "Ben bir anda neye uğradığımı şaşırdım. Olayı gördüğüm anda çevredekilere haber verdim. Onlar da koşarak geldi." dedi.

Kaynak: AA

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Son Dakika › Güncel › GÜMÜŞHANE - Menfezde biriken suya düşen kişiyi çevredekiler kurtardı - Son Dakika

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