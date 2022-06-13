GÜMÜŞHANE - Menfezde biriken suya düşen kişiyi çevredekiler kurtardı - Son Dakika
Üye Girişi

GÜMÜŞHANE - Menfezde biriken suya düşen kişiyi çevredekiler kurtardı

13.06.2022 17:50

Gümüşhane'de etkili olan şiddetli yağış sonucu tıkanan menfezde biriken suya düşen kişi, çevredekilerin yardımıyla çıkarıldı.

Gümüşhane'de etkili olan şiddetli yağış sonucu tıkanan menfezde biriken suya düşen kişi, çevredekilerin yardımıyla çıkarıldı.

Kentte Merkeze bağlı Karşıyaka Mahallesi Vadi Sokak'ta, şiddetli yağış nedeniyle yamaçlardan gelen rüsubatın menfezi tıkaması sonucu derin su birikintisi oluştu.

Bu sırada bölgeden geçen Efsun Sena Ateş (19), su birikintisine düştü. Ateş, durumu fark eden çevredekilerin yardımıyla sudan çıkarıldı.

Olay yerine gelen 112 Acil Sağlık ekiplerince yapılan ilk müdahalenin ardından Ateş, Gümüşhane Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Olay yeri yanındaki KYK öğrenci yurdunda kalan Gümüşhane Üniversitesi öğrencisi Fevzettin Sungur, Ateş'in kurtarılma anını cep telefonuyla kaydetti.

Sungur, gazetecilere, balkondan dışarıyı izlediği esnada Ateş'in suya düştüğünü gördüğünü söyledi.

Ateş'in su birikintisi fark etmediğini belirten Sungur, "Ben bir anda neye uğradığımı şaşırdım. Olayı gördüğüm anda çevredekilere haber verdim. Onlar da koşarak geldi." dedi.

GÜMÜŞHANE - Menfezde biriken suya düşen kişiyi çevredekiler kurtardı
GÜMÜŞHANE - Menfezde biriken suya düşen kişiyi çevredekiler kurtardı
GÜMÜŞHANE - Menfezde biriken suya düşen kişiyi çevredekiler kurtardı
GÜMÜŞHANE - Menfezde biriken suya düşen kişiyi çevredekiler kurtardı
GÜMÜŞHANE - Menfezde biriken suya düşen kişiyi çevredekiler kurtardı
GÜMÜŞHANE - Menfezde biriken suya düşen kişiyi çevredekiler kurtardı
GÜMÜŞHANE - Menfezde biriken suya düşen kişiyi çevredekiler kurtardı

YORUMLAR
500
Kayalıklardan düşen vatandaşı AFAD ekipleri kurtardı Kayalıklardan düşen vatandaşı AFAD ekipleri kurtardı Tarihi köprüden nehre düşen genci vatandaşlar kurtardı Tarihi köprüden nehre düşen genci vatandaşlar kurtardı
Kaynak: AA

Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel GÜMÜŞHANE - Menfezde biriken suya düşen kişiyi çevredekiler kurtardı - Son Dakika

Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.

Son Dakika
23:12 Hande Erçel Kaan Yıldırım sorusuna yanıt verdi: Hayatımda kimse yok
23:11 Fenerbahçe Beko'nun kaptanı Melih Mahmutoğlu şampiyonluk sonrası açıklama yaptı: Taraftarımızla birlikte kutlamak isterdik ama onlar bizi hissediyor
22:57 Karadeniz gazını karaya çıkarılması için ilk borular denize döşendi! Operasyondan ilk görüntüler paylaşıldı
22:33 Fenerbahçe Beko, Anadolu Efes'i 92-80 yenerek şampiyon oldu
22:22 Giorgio Chiellini, ABD temsilcisi Los Angeles'a transfer oldu
22:14 "Karadeniz'de bulunan gaz, fiyatlara nasıl yansıyacak?" sorusuna Bakan Dönmez'den cevap: Çok daha uyguna gelecek
22:08 500 bin TL'lik ziynet eşyası ve bin dolar çalan hırsız, bacağındaki dövme sayesinde yakalandı
21:48 Lionel Messi dizide rol aldı! İşte setten ilk görüntüler
21:33 ABB, Mansur Yavaş'ın Süleyman Soylu'yla yer aldığı kare hakkında konuştu: Kendisinin poz verme gibi bir gailesi, bir huyu yok
20:50 Fenerbahçe ile anılan Marcelo'nun efsane futbolcu Roberto Carlos ile görüştüğü öğrenildi
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 13.06.2022 23:21:47. #1.12#
SON DAKİKA: GÜMÜŞHANE - Menfezde biriken suya düşen kişiyi çevredekiler kurtardı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement