Gümüşhane'de Suç Oranı Düşüyor - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
3-sayfa

Gümüşhane'de Suç Oranı Düşüyor

Gümüşhane\'de Suç Oranı Düşüyor
08.01.2026 16:25
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

2025'te Gümüşhane'de suç oranları 2024'e göre belirgin bir şekilde düştü; vatandaş bilinçlendi.

Gümüşhane'de 2025 yılında suç oranlarında düşüş yaşandı.

Gümüşhane Valisi Aydın Baruş, İl Emniyet Müdürü İsmail Karasakal ve Jandarma Komutanı Kıdemli Albay Bilal Sarıdoğan ile düzenlediği toplantıda kentin 2025 güvenlik verilerini paylaştı. Açıklanan rakamlara göre, 2024'e kıyasla kişilere karşı suçlar yüzde 11, kasten yaralama olayları yüzde 22 azalırken, mal varlığına karşı işlenen suçlarda yüzde 38'lik düşüş görüldü. Dolandırıcılık olaylarının yüzde 53 azaldığını belirten Vali Baruş, vatandaşların telefon dolandırıcılıklarına karşı daha bilinçli hale geldiğini söyledi. Vali Baruş, uyuşturucuyla mücadelede 20 kişinin tutuklandığını, bin 807 gram uyuşturucu, 585 hap ve 148 kök kenevir ele geçirildiğini aktardı.

Trafik denetimlerinin yüzde 12 arttığını ifade eden Baruş, kaza yerinde hayatını kaybedenlerin sayısının 7'den 5'e düştüğünü belirtti. Sahipsiz hayvanların kayıt altına alınması ve kısırlaştırılmasının zorunlu olduğunu hatırlatan Baruş, sahiplendirmelerin 1 Ocak 2026'dan itibaren sadece bakımevlerinden yapılacağını söyledi. Vali Baruş, "Hedefimiz huzur kenti Gümüşhane'nin güvenliğini daha da artırmak" diyerek, 2026 yılı için huzur ve esenlik temennisinde bulundu. - GÜMÜŞHANE

Kaynak: İHA

Yerel Haberler, Gümüşhane, Güvenlik, 3-sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3-sayfa Gümüşhane'de Suç Oranı Düşüyor - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Samsun’da gelin kayınvalidesine karaciğerini verdi Samsun'da gelin kayınvalidesine karaciğerini verdi
ABD’de helikopter faciası: Düğününe saatler kala hayatını kaybetti ABD'de helikopter faciası: Düğününe saatler kala hayatını kaybetti
’Son aşkı’ 65 yaşındaki adama pahalıya patladı 'Son aşkı' 65 yaşındaki adama pahalıya patladı
Radamel Falcao futbola geri döndü İşte yeni takımı Radamel Falcao futbola geri döndü! İşte yeni takımı
Yapay zeka yüzünden nikahları iptal oldu Yapay zeka yüzünden nikahları iptal oldu
Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan Malezya Başbakanı İbrahim’e Cumhuriyet Nişanı Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Malezya Başbakanı İbrahim'e Cumhuriyet Nişanı

17:34
Yıllar sonra ortaya çıkan video Herkes aynı detaya takıldı
Yıllar sonra ortaya çıkan video! Herkes aynı detaya takıldı
17:05
Bebek Otel’in sahibi Muzaffer Yıldırım evini kumarhaneye çevirmiş İşte ele geçirilenler
Bebek Otel'in sahibi Muzaffer Yıldırım evini kumarhaneye çevirmiş! İşte ele geçirilenler
16:31
Suriye ordusu, YPG’ye yönelik nokta operasyonlarına devam ediyor 142 bin kişi tahliye edildi
Suriye ordusu, YPG'ye yönelik nokta operasyonlarına devam ediyor! 142 bin kişi tahliye edildi
15:49
Hastane mescidinde yürek yakan görüntü: İzleyen herkes bakanlığı etiketledi
Hastane mescidinde yürek yakan görüntü: İzleyen herkes bakanlığı etiketledi
15:45
En düşük emekli aylığının yükseltilmesine ilişkin kanun teklifi yarın Meclis’e sunulacak
En düşük emekli aylığının yükseltilmesine ilişkin kanun teklifi yarın Meclis'e sunulacak
14:10
YPG’ye verilen süre doldu, Suriye ordusu operasyona başladı
YPG'ye verilen süre doldu, Suriye ordusu operasyona başladı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 8.01.2026 18:02:52. #7.11#
SON DAKİKA: Gümüşhane'de Suç Oranı Düşüyor - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.