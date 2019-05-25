Son Dakika Haberleri: Gümüşhane'deki terör yuvalarında dikkat çeken detay

Gümüşhane'deki terör yuvalarında dikkat çeken detay

4 saat önce

Giresun'un Espiye ilçesi kırsalında 17 Ocak günü güvenlik güçlerine teslim olan 'Kawa' kod adlı İranlı terörist Behrüz Düdükkaya, Giresun'un Espiye ve Doğankent ile Trabzon'un Maçka ilçesinin ardından Gümüşhane'nin Kürtün ilçesi kırsalında da kullandıkları sığınak ve depoların yerlerini...

Gümüşhane'deki terör yuvalarında dikkat çeken detay, System.String[]
Giresun'un Espiye ilçesi kırsalında 17 Ocak günü güvenlik güçlerine teslim olan 'Kawa' kod adlı İranlı terörist Behrüz Düdükkaya, Giresun'un Espiye ve Doğankent ile Trabzon'un Maçka ilçesinin ardından Gümüşhane'nin Kürtün ilçesi kırsalında da kullandıkları sığınak ve depoların yerlerini güvenlik güçlerine gösterdi.

İranlı teröristin yer göstermeleri sonrasında Kürtün İlçesi Kızılali Dağı Kabayalak bölgesinde birbirinden yaklaşık 50 şer metre uzaklıkta 3 ayrı depo içerisinde bol miktarda yaşam malzemesi ve patlayıcı yapımında kullanılan 50 kg amonyum nitrat ele geçirildi. 'Kawa' kod adlı İran uyruklu teröristin gösterdiği yerlerde ilk kez bu şekilde patlayıcı yapımında kullanılan bir malzeme tespit edilirken, yine Trabzon'un Maçka ilçesi Akarsu mahallesi Karakabanaltı Yaylası'nda ormanlık alandaki depoda ele geçirilen tablet, kamera ve ajandanın detaylı olarak incelendiği kaydedildi. - GÜMÜŞHANE
Haber Yayın Tarihi : 25.05.2019 01:20 Kaynak: İHA
Kürtün, Maçka, Trabzon, Gümüşhane, 3. Sayfa
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder

YORUMLAR


Şenol Güneş: Kalbimi Burada Bırakarak Gidiyorum 4 Yıldır Restorasyon Çalışmaları Nedeniyle Kapalı Olan Sümela Manastırı, Ziyarete Açıldı TÜİK Başkanı Trafik Kazası Geçirdi Tarlasını Sürerken 5 Bin Yıllık Tarihi Eserler Buldu, "Tutuklanırım" Korkusuyla Müze Müdürüne Koştu

SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 25.5.2019 17:57:34. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Gümüşhane'deki terör yuvalarında dikkat çeken detay
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]