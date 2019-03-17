Son Dakika Haberleri: Gümüşhane Erken Doğan Buzağıyı Evinde Besliyor

Gümüşhane Erken Doğan Buzağıyı Evinde Besliyor

12 dakika önce

Erken doğan buzağıyı evinde besliyorGümüşhane'nin Köse ilçesinde çiftçi Yaşar Kılıç, erken doğan buzağıyı evinde besliyor.

Erken doğan buzağıyı evinde besliyor

Gümüşhane'nin Köse ilçesinde çiftçi Yaşar Kılıç, erken doğan buzağıyı evinde besliyor. 'Diriliş' adını verdiği buzağıyı şırıngayla süt vererek besleyen Kılıç, Allah'ın bize verdiği hediye dedi.

Köse ilçesinde yaşayan çiftçi Yaşar Kılıç'ın sahibi olduğu inek erken doğum yaptı. Kılıç da erken doğduğu için ahır şartlarında yaşamayacağını düşündüğü buzağıyı evine aldı. Oturma odasında beslediği buzağıya 'Diriliş' adını verdi. Buzağısını süt içirip, özenle besleyen Yaşar Kılıç, Ahırda kalsa yaşamayacaktı. Ben de alüminyum bir leğen içine koyarak, oturma odasına aldım. Belli saatlerde şırıngayla süt veriyorum. Veterinerden aldığımız ilaçları da vererek, sağlıklı bir şekilde büyütmeye çalışıyoruz. Şükürler olsun kendine geldi. Allah'ın bize verdiği hediye. Çünkü normal de erken doğan buzağılar genellikle yaşayamazlar dedi.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 17.03.2019 01:24 Kaynak: DHA

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