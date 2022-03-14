Gümüşhane'nin kapalı köy yollarında hummalı çalışma - Son Dakika
Üye Girişi

Gümüşhane'nin kapalı köy yollarında hummalı çalışma

14.03.2022 19:54

Gümüşhane'nin kapalı köy yollarında hummalı çalışmaGÜMÜŞHANE Gümüşhane'de İl Özel İdaresi ekipleri geçtiğimiz Cuma günü kar yağışı nedeniyle kapanan 129 köy yolunda yaptıkları karla mücadele çalışmasıyla 115 köy yolunu yeniden ulaşıma açtı.

Gümüşhane'nin kapalı köy yollarında hummalı çalışma

GÜMÜŞHANE Gümüşhane'de İl Özel İdaresi ekipleri geçtiğimiz Cuma günü kar yağışı nedeniyle kapanan 129 köy yolunda yaptıkları karla mücadele çalışmasıyla 115 köy yolunu yeniden ulaşıma açtı.

Mart ayının ortalarında son yılların en yoğun kar yağışını alan ve yüksek kesimlerde yer yer bir metreyi aşan kar kalınlığının olduğu Gümüşhane'de kapanan köy yollarında İl Özel İdaresi ekiplerinin çalışmaları devam ediyor.

Hafta sonu gerçekleştirilen çalışmada okulların başlayacak olması nedeniyle önceliği taşımalı eğitim yapılan köylere veren ekipler iki günlük çalışma sonucunda yolların neredeyse tamamını ulaşıma açtı.

Çalışmalar tamamlandıktan sonra köy yollarında genişletme ve köy içlerindeki çalışmalarına ağırlık veren ekipler 20 araç ve 41 personelle çalışmalarını sürdürüyor.

Kurumdan yapılan duyuruda taşımalı eğitimin yapıldığı köyler, diyaliz hastaları, cenaze olan köyler ve acil durum olan köylere öncelik verilerek yapılan karla mücadele çalışmasının ardından merkez ilçede 3, Kürtün ilçesinde 8 ve Torul ilçesinde 3 olmak üzere toplam 14 köy yolu kaldığı bildirildi.

Kar yağışının ardından Mart ayında hava sıcaklıklarının Ocak ayı varsayılanlarına döndüğü Gümüşhane kent merkezinde gece en düşük sıcaklık sıfırın altında 6,1 derece olarak ölçüldü. Şiran ilçesinde eksi 11,3, Köse ilçesinde eksi 9,9, Kelkit ilçesinde eksi 9,7, Torul ilçesinde eksi 5,6 ve Kürtün ilçesinde eksi 5,1 derece olarak ölçülen hava sıcaklığının yüksek kesimlerdeki kalın kar örtüsü nedeniyle bir süre daha bu şekilde olacağı tahmin ediliyor.

Gümüşhane'nin kapalı köy yollarında hummalı çalışma
Gümüşhane'nin kapalı köy yollarında hummalı çalışma
Gümüşhane'nin kapalı köy yollarında hummalı çalışma

YORUMLAR
500
Iğdır'da 'Baharın müjdecisi' leylekler kar altında kaldı Iğdır'da 'Baharın müjdecisi' leylekler kar altında kaldı Giresun'da kar yağışı nedeniyle motosiklet ve bisikletlerin trafiğe çıkışı durduruldu Giresun'da kar yağışı nedeniyle motosiklet ve bisikletlerin trafiğe çıkışı durduruldu

Gümüşhane, Kürtün, Mart, kar, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Gümüşhane'nin kapalı köy yollarında hummalı çalışma - Son Dakika


Son Dakika
19:46 Beşiktaş-Galatasaray maçını izlemeye gelen Cenk Tosun transfer iddiaları hakkında konuştu
19:44 Toplantıya Alman gazetecinin sorusu damga vurdu! Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın yanıtı sert oldu: Biz şu anda 50 tırı Ukrayna'ya gönderdik
19:39 Başkent Kiev'de 2 büyük saldırı gerçekleşti! Ölü ve yaralılar var
19:26 Maç öncesi iddialı açıklamalar geldi! Torrent adeta Beşiktaş'a meydan okudu
19:21 Gelecek Partili Mustafa Gözel, Kılıçdaroğlu'nun Cumhurbaşkanı adayının Ahmet Davutoğlu olduğunu açıkladı
19:18 Beşiktaş teknik direktöründen sürpriz kadro hakkında ilk açıklama: Oynamak istediğini söyledi
19:14 Koyunları köpekler tarafından paramparça edilmişti! Son çare duygulandıran bir notla uyardı
18:58 Sürpriz isimler var! Galatasaray-Beşiktaş maçının ilk 11'leri belli oldu
18:41 Anne ve babalar dikkat! TikTok'taki oyun büyük tehlike saçıyor
14:59 Savaş nedeniyle ihracatçının elinde 5 milyon çift ayakkabı kaldı! İç piyasaya sürülecek!
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 14.03.2022 20:00:21. #1.12#
SON DAKİKA: Gümüşhane'nin kapalı köy yollarında hummalı çalışma - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement