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Gümüşhane Valisi Taşbilek köy ve mahalle muhtarlarından vatandaşları aşıya yönlendirmesini istedi - Son Dakika

Gümüşhane Valisi Taşbilek köy ve mahalle muhtarlarından vatandaşları aşıya yönlendirmesini istedi

24.08.2021 16:56
Gümüşhane Valisi Taşbilek köy ve mahalle muhtarlarından vatandaşları aşıya yönlendirmesini istedi, System.String[]

Gümüşhane Valisi Kamuran Taşbilek, köy ve mahalle muhtarlarından sorumluluk sahalarındaki vatandaşları Kovid-19 aşısına yönlendirmeleri noktasında gayret göstermelerini istedi.

Gümüşhane Valisi Kamuran Taşbilek, köy ve mahalle muhtarlarından sorumluluk sahalarındaki vatandaşları Kovid-19 aşısına yönlendirmeleri noktasında gayret göstermelerini istedi.

Taşbilek, il merkezindeki mahalleler ve merkez köy muhtarlarıyla Sema Doğan Yaşam Alanı'nda bir araya geldi.

İl genelinde vaka sayılarının ciddi oranda arttığını belirten Taşbilek, tedbirler ve aşılamayla hastalığın bertaraf edilebileceğine dikkati çekti.

Taşbilek, kentte aşıya erişim noktasında hiçbir sorun olmadığının altını çizerek, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Buralara kadar zahmet edip gelemeyen vatandaşlarımızın biz ayaklarına kadar gidip köy köy, kasaba kasaba, mahalle mahalle sağlık ekiplerimize aşı programları uygulamaktayız. Lütfen sağlık teşkilatımız, sağlık müdürümüzle irtibatlı olarak hedef nüfus içerisinde olup da aşısını olmamış kim varsa ulaşıp onlara aşıyı anlatalım. Özellikle gençlerimizde böyle bir sıkıntı söz konusu. Lütfen yönlendirin. Onların sosyal mecralardan edindikleri bilgilerin bilgiye ve bilime dayalı olmadığını onlara anlatmaya çalışalım."

Aşı olunmayan her günün, bilerek ya da bilmeyerek herhangi bir insana veya en yakınlarının ölümüne sebebiyet vermek demek olduğunu belirten Taşbilek, "Bu vebal, güzel Gümüşhane'de insanların kaldırabileceği bir vebal değildir. Bizim insanlarımız çok iyi insanlardır, çok vicdanlı insanlardır. Kendilerinden emin olunan insanlardır. Onlardan kaynaklanan bir sıkıntıyla burada herhangi bir vatandaşımızın hasta olması, ölümüne sebep olması bizim Gümüşhaneli güzel insanlarımızın kabul edebileceği, vicdanlarında tutabileceği bir husus değildir." diye konuştu.

Vali Taşbilek, daha sonra muhtarların köyleriyle ilgili taleplerini dinleyerek, bürokratlara sorunların çözümü noktasında talimatlar verdi.

Toplantıya, Belediye Başkan Vekili Cengiz Atalay, Vali Yardımcısı Mustafa Pala, İl Jandarma Komutanı Albay İsmail Gökcek, İl Emniyet Müdür Vekili Kadir Alçıkaya, İl Özel İdaresi Genel Sekreteri Ekrem Akdoğan, İl Sağlık Müdürü Necip Yemenici, kamu kurumlarının il müdürü ve şube müdürleri, İl Genel Meclisi üyeleri, Köy ve Mahalle Muhtarları Derneği Başkanı Gürbüz Demir ile köy ve mahalle muhtarları katıldı.

Gümüşhane Valisi Taşbilek köy ve mahalle muhtarlarından vatandaşları aşıya yönlendirmesini istedi
Gümüşhane Valisi Taşbilek köy ve mahalle muhtarlarından vatandaşları aşıya yönlendirmesini istedi
Gümüşhane Valisi Taşbilek köy ve mahalle muhtarlarından vatandaşları aşıya yönlendirmesini istedi

COVIRAN Bereket, Sema Doğan, Gümüşhane, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Gümüşhane Valisi Taşbilek köy ve mahalle muhtarlarından vatandaşları aşıya yönlendirmesini istedi - Son Dakika


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