Gümüşhanespor: 1-0

STAT: Niğde 5 ŞubatHAKEMLER: Raşit Yorgancılar (xx), Serdar Soyda (xx), Serhat Sağır (xx)NİĞDE ANADOLU FK: Ali Emre Yanar (xx) - Aykut Çolakoğlu(xx), Rıza Efendioğlu (xx), Recep Yemişci (xx), Tolgahan Mulla Çiçek (xx), Metehan Yılmaz (xx), Emirhan Özyaşar (xx), Berkin Taşkın (xx) (Dk. 89 Altar Han Hidayetoğlu (?), Atalay Yıldırım (xx) (Dk. 59 Berkay Samancı(x), Barışcan Işık Altunbaş (xx), Fatih Aktay (xx) (Dk.65 Yasin Abdioğlu(x)GÜMÜŞHANESPOR: Cengiz Biçer (x) - Sancar Yıldırım (x) (Dk. 61 Azmi Toprak Gürer (x), Burak Demireğe (x), Emre Kömürcü(x) (Dk. 89 Recep Oğuz (?), Melikşah Tokdam (x), Muharrem Efe (x), Mert Çakar (x), Raif Gündoğdu (x), Tuğay Adamcıl (x), Tekin Adar (x) (Dk. 73 Hasan Kaşıkara (x), İlke Tankul (x)GOL: Dk. 16 Fatih Aktay (pen.) (Niğde Anadolu FK)SARI KARTLAR: Berkin Taşkın, Ali Emre Yanar (Niğde Anadolu FK) - Raif Gündoğdu, Mert Çakar (Gümüşhanespor)MİSLİ.com 2'nci Lig Beyaz Grup 3'üncü hafta karşılaşmasında Niğde Anadolu FK, evinde Gümüşhanespor'u 1-0 mağlup etti.
Haber Yayın Tarihi: 04.10.2020 17:49 - Kaynak: DHA
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