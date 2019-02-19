Son Dakika Haberleri: Gümüşkonaklılar'dan Kazım Kurt'a Destek Ziyareti

Gümüşkonaklılar'dan Kazım Kurt'a Destek Ziyareti

50 dakika önce

Odunpazarı Belediye Başkanı Kazım Kurt, Gümüşkonaklılar Kültür ve Dayanışma Dernek Başkanı ve yönetim kurulu üyeleri ile bir araya geldi.

Gümüşkonaklılar'dan Kazım Kurt'a Destek Ziyareti, System.String[]
Odunpazarı Belediye Başkanı Kazım Kurt, Gümüşkonaklılar Kültür ve Dayanışma Dernek Başkanı ve yönetim kurulu üyeleri ile bir araya geldi.

Başkan Kurt'un makamında gerçekleşen ziyarette Gümüşkonaklılar Kültür ve Dayanışma Dernek Başkanı Gülvezir Özdamar, Odunpazarı Belediyesi'nin çalışmalarından dolayı Kazım Kurt'u tebrik etti. Odunpazarı Belediyesi'nin projelerinin hepsinin birbirinden özel olduğunu ifade eden Özdamar, Başkan Kurt'a Gümüşkonaklılar Derneği için yaptığı destekler adına teşekkür etti. Ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getiren Kurt, hemşehri derneklerinin her zaman destekçisi olacaklarını söyledi. Gümüşkonaklılar Derneği'nin oldukça aktif bir dernek olduğunu ve Odunpazarı Belediyesi olarak her zaman Gümüşkonaklıları destekleyeceklerini sözlerine ekledi. Ziyaret sonunda Başkan Kurt'a Gümüşkonaklılar Derneğine verdiği desteklerden dolayı teşekkür plaketi takdim edildi. Kazım Kurt'a ayrıca üzerinde "Gümüşkonaklı" yazısı olan Eskişehirspor atkısı da hediye edildi. - ESKİŞEHİR

»  »      Haber Yayın Tarihi : 19.02.2019 04:22 Kaynak: İHA

Gülvezir Özdamar, Odunpazarı Belediyesi, Odunpazarı, Kazım Kurt, Yaşam
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