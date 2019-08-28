Gümüşlük Fest. Caz Kampı açılış

Türkiye'nin tanınmış cazcılarının katılımıyla gerçekleşen, Jasmin Art Production'ın etkinlik sponsorluğunu üstlendiği konser, Bodrumlu cazseverlerin ilgisiyle karşılandı.

Gümüşlük Festival alanındaki açılış konserinde, caz şarkıcıları Sibel Köse, Ece Göksu; trompetle İmer Demirer; saksafonla Engin Recepoğulları; tenor saksafonla Ricky Ford; gitarlarda Erkan Oğur, Neşet Ruacan, Eylül Biçer; piyanoyla Can Çankaya; kontrbasla Kağan Yıldız ve davulla Berke Özgümüş yer aldı. Aynı müzisyenler beş gün sürecek olan kamp boyunca verilecek derslerde de eğitmen olarak yer alacak.

Uluslararası Gümüşlük Klasik Müzik Festivali kapsamında gerçekleştirilen, "Suda Caz" konserleri, bu defa Gümüşlük Caz Kampı eğitmenlerinin konserine ev sahipliği yaparken, konsere katılan müzisyenler, klasik caz standartları ve kendi düzenlemelerinden oluşan seçkilerle izleyici karşısındaydı. Topluluk halinde sahneye çıkan sanatçıların sergilediği jam sassion'lar, caz hayranlarından alkış aldı.

Gümüşlük'te beş gün caz var

Bu yıl üçüncüsü düzenlenen "Gümüşlük Caz Kampı" 27 - 31 Ağustos tarihleri arasında Gümüşlük festival alanında gerçekleştiriliyor. Her yıl yoğun ilgi gören kampta bu yıl yine caz müziğinin Türkiye'deki önemli isimleri yer alıyor. Beş gün boyunca caz derslerinin verileceği kampın bu yıl iki önemli konuğu var. Türk caz dinleyicisinin yakından tanıdığı, bir dönem Bilgi Üniversitesinde caz dersleri de veren ABD'li tenor saksafoncu Ricky Ford, kampta caz düzenleme dersleri veriyor. Kampın bir diğer konuğu ise festivalin ve kampın önceki yıllarda da konuğu olan gitar üstadı Erkan Oğur. Caz Kampı boyunca profesyonel, öğrenci, amatör ya da caz müziğine gönül vermiş katılımcılar, enstrüman/vokal çalışmaları, atölye çalışmaları, teori ve doğaçlama gibi çalışmalarda yer alırken aynı zamanda bu önemli isimlerle bir arada konser verme imkanı bulacak.

Gümüşlük Caz Kampı, 31 Ağustos Cumartesi akşamı Stella Jazz Club'da hem öğrenci hem de eğitmenlerin aynı sahneyi paylaşacakları bir konserle son bulacak.

16. Uluslararası Gümüşlük Klasik Müzik Festivali sponsor ve destekçiler

Kurumsal Sponsorlar; TC Kültür ve Turizm Bakanlığı, Muğla Büyükşehir Belediyesi ve Bodrum Belediyesi. Kumda Tema Sponsorları; Sistem A.Ş ve Gruptrans. Açılış Konseri Etkinlik Sponsoru, Liba Laboratuarları. Etkinlik Sponsorları; Koçtaş, Aris Life-Canderel, Jasmin Art Production. Festivalin bu yıl İşbirliği içersinde olduğu kurumlar ise Aktur A.Ş, Art Israel ve Culture Ireland'dan oluşuyor. Ayrıca Türk Hava Yolları, Resmi Ulaşım Sponsoru olurken, Julius Meinl ve Hancı İnşaat ise Servis Sponsoru olarak yer alıyorlar. Festivalin medya sponsorları ise Digiboard, Radyo Halikarnas ve Radyo EKO.

Zefirya Kültür ve Sanat Merkezi, Toprak Ev Konserleri, Gümüşlük Sahili Konserleri ve Dibeklihan Kültür ve Sanat Köyü konserleri saat 20.30; Antik Taş Ocağı, 'Taşta' konserlerinin başlama saati 21.15'tir. Biletler Biletix'ten ve etkinlik olmayan günlerde 10.00-18.00 arasında Festival Merkezinden, etkinlik günlerinde saat 19.30'dan itibaren etkinlik mekânındaki gişeden temin edilebilecek.