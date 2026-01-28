Gün Batımında Kuşların Dansı

Ardahan'da gün batımı sırasında gökyüzünde kuşların süzülüşü güzel görüntü oluşturdu.
Akşam saatlerinde kent merkezi semalarında çok sayıda kuş toplandı.
Kuşlar, sıfırın altında 5 derece soğuk havaya rağmen dakikalarca gökyüzünde kaldı.
Toplu şekilde farklı yönlere uçarken görüntülenen kuşlar, gün batımının oluşturduğu kızıllıkla güzel görüntü oluşturdu.
