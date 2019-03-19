Güncelleme - Adana'da Kardeş Kavgası: 1 Ölü
1 saat önce
Adana'da kardeşinin bıçakladığı kişi yaşamını yitirdi.
Adana
'da kardeşinin bıçakladığı kişi yaşamını yitirdi. Merkez Yüreğir
ilçesi Tahsilli Mahallesi'nde aralarında husumet bulunduğu belirtilen kardeşler Mehmet A.B. ile Özkan B. arasında sokakta yaşanan tartışma kavgaya dönüştü.
Kavga sırasında Mehmet A.B, ağabeyi Özkan B'yi vücudunun çeşitli yerlerinden bıçakla yaraladıktan sonra kaçtı.
Ağır yaralanan Özkan B, çevredekiler tarafından otomobille götürüldüğü özel bir hastanedeki müdahalenin ardından Çukurova Üniversitesi Tıp Fakültesi
Balcalı Hastanesine sevk edildi.
Özkan B, doktorların tüm çabalarına rağmen kurtarılamadı. Polis
, zanlı kardeşi yakalamak için çalışma başlattı.
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Haber Yayın Tarihi : 19.03.2019 01:11 Kaynak: AA
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