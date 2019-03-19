Son Dakika Haberleri: Güncelleme - Adana'da Kardeş Kavgası: 1 Ölü

Güncelleme - Adana'da Kardeş Kavgası: 1 Ölü

1 saat önce

Adana'da kardeşinin bıçakladığı kişi yaşamını yitirdi.

Güncelleme - Adana'da Kardeş Kavgası: 1 Ölü, System.String[]
Adana'da kardeşinin bıçakladığı kişi yaşamını yitirdi.

Merkez Yüreğir ilçesi Tahsilli Mahallesi'nde aralarında husumet bulunduğu belirtilen kardeşler Mehmet A.B. ile Özkan B. arasında sokakta yaşanan tartışma kavgaya dönüştü.

Kavga sırasında Mehmet A.B, ağabeyi Özkan B'yi vücudunun çeşitli yerlerinden bıçakla yaraladıktan sonra kaçtı.

Ağır yaralanan Özkan B, çevredekiler tarafından otomobille götürüldüğü özel bir hastanedeki müdahalenin ardından Çukurova Üniversitesi Tıp Fakültesi Balcalı Hastanesine sevk edildi.

Özkan B, doktorların tüm çabalarına rağmen kurtarılamadı.

Polis, zanlı kardeşi yakalamak için çalışma başlattı.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 19.03.2019 01:11 Kaynak: AA

Yüreğir, Merkez, Tahsilli mahallesi, Adana, Güncel
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