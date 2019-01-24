Son Dakika Haberleri: Güncelleme - Antalya'da Hortum: 1 Ölü, 11 Yaralı

Güncelleme - Antalya'da Hortum: 1 Ölü, 11 Yaralı

40 dakika önce

Antalya Valisi Münir Karaloğlu, hortum, fırtına ve şiddetli yağmurun etkili olduğu Antalya'da, olumsuz hava koşulları nedeniyle 1 kişinin öldüğünü, 1 üniversite öğrencisinin derede kaybolduğunu, 11 kişinin de yaralandığını bildirdi.

Güncelleme - Antalya'da Hortum: 1 Ölü, 11 Yaralı, System.String[]
Antalya Valisi Münir Karaloğlu, hortum, fırtına ve şiddetli yağmurun etkili olduğu Antalya'da, olumsuz hava koşulları nedeniyle 1 kişinin öldüğünü, 1 üniversite öğrencisinin derede kaybolduğunu, 11 kişinin de yaralandığını bildirdi.

Antalya'da geçen haftadan beri devam eden olumsuz hava koşulları nedeniyle devletin tüm birimlerinin teyakkuzda olduğunu belirten Antalya Valisi Münir Karaloğlu AA muhabirine yaptığı açıklamada, "1 ölü, 11 yaralımız var, birinin durumu ciddi. Bir kız çocuğumuz Kemer'de Kuzderesi'nde kayboldu, arama çalışmalarımız sürüyor. Kızımız annesiyle arabadaymış. Aracı hortum dereye atıyor. Annesi kurtuluyor, üniversite öğrencisi 20 yaşlarında kızımız kayıp, arama çalışmalarımız devam ediyor." dedi.

Şiddetli yağışın etkilediği Antalya merkezi ve özellikle Kumluca, Finike, Kemer ilçelerinde ilkyardım ve hasar tespit çalışmalarının devam ettiğini belirten Karaloğlu, Kemer Devlet Hastanesi'ndeki yaralıları ziyaret ederek, sahadaki çalışmaları denetledi.

Dün geceden beri, bölgede etkili olan yağış ve hortum, seralar, tarım arazileri, araçlar ile bazı binalara zarar vermişti.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 24.01.2019 04:50 Kaynak: AA

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