Son Dakika Haberleri: Güncelleme - Çin'de Yangın Söndürme Çalışmalarına Katılan 30 İtfaiyeci Öldü

Güncelleme - Çin'de Yangın Söndürme Çalışmalarına Katılan 30 İtfaiyeci Öldü

1 saat önce

Çin'in Siçuan eyaletindeki dağlık bölgede hafta sonu çıkan orman yangınıyla mücadele eden 30 itfaiyecinin hayatını kaybettiği bildirildi.

Güncelleme - Çin'de Yangın Söndürme Çalışmalarına Katılan 30 İtfaiyeci Öldü, System.String[]
Çin'in Siçuan eyaletindeki dağlık bölgede hafta sonu çıkan orman yangınıyla mücadele eden 30 itfaiyecinin hayatını kaybettiği bildirildi.


Çin Acil Durum Yönetimi Bakanlığından yapılan açıklamada, Liangşan bölgesinde 3 bin 800 metre yükseklikteki engebeli bir arazide çıkan orman yangınını söndürme çalışmaları devam ederken, rüzgarın aniden yön değiştirmesi sonucu bazı itfaiyecilerin alevlerin arasında mahsur kaldığı belirtildi.


Açıklamada, cumartesi akşamı çıkan orman yangınını söndürme çalışmalarına 689 kişinin katıldığı ancak dün 30 görevliyle irtibatın kaybedildiği ifade edildi.


Tıbbi malzeme taşıyan 2 helikopterin arama çalışmalarına katılmak üzere olay yerine sevk edildiği vurgulanan açıklamada, kayıp 30 itfaiyecinin cansız bedenine ulaşıldığı kaydedildi.


Muli yöresindeki dağlık alanda etkili olan söz konusu orman yangınının, hala kontrol altına alınamadığı ve yangın söndürme çalışmalarının sürdüğü aktarıldı.

Çin, son haftalarda ülkenin çeşitli bölgelerinde çıkan orman yangınlarıyla mücadele ediyor.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 01.04.2019 04:42 Kaynak: AA

Çin Halk Cumhuriyeti, Güncel
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