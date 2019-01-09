Son Dakika Haberleri: Güncelleme - Doktorun Kadın Hastalarının Görüntülerini Gizlice Çektiği İddiası

Güncelleme - Doktorun Kadın Hastalarının Görüntülerini Gizlice Çektiği İddiası

25 dakika önce

İzmir'de kadın hastalarının mahrem görüntülerini çekerek bir internet sitesi aracılığıyla yaydığı ileri sürülen doktor gözaltına alındı.

Güncelleme - Doktorun Kadın Hastalarının Görüntülerini Gizlice Çektiği İddiası, System.String[]
İzmir'de kadın hastalarının mahrem görüntülerini çekerek bir internet sitesi aracılığıyla yaydığı ileri sürülen doktor gözaltına alındı.

Alınan bilgiye göre, Dokuz Eylül Üniversitesi (DEÜ) Tıp Fakültesinin bir kliniğinde görevli olduğu belirtilen doktor E.B.Ç, bir hastasının polise, muayene sırasındaki mahrem görüntülerinin internette yer aldığı şikayeti üzerine gözaltına alındı.


İzmir Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Şubesine götürülen E.B.Ç'nin bilgisayarı ve cep telefonu da incelemeye alındı.


Emniyette ifadesi alınan şüpheli doktor, İzmir Adliyesine sevk edildi.


DEÜ Tıp Fakültesi Dekanlığından yapılan açıklamada, olayın Kadın Hastalıkları ve Doğum Anabilim Dalında olmadığı bildirilerek, şunlar kaydedildi:

"Hastanemiz bünyesinde oluştuğunu tespit ettiğimiz siber suçlar kapsamında, kişisel verilerin saklanması ve paylaşılması konusunda suç işlediği şüphesi oluşan personelimiz açığa alınmış, hakkında idari ve yasal soruşturma başlatılmıştır."

»  »      Haber Yayın Tarihi : 09.01.2019 08:12 Kaynak: AA

Dokuz Eylül Üniversitesi, İzmir, Güncel
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