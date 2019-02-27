Son Dakika Haberleri: Güncelleme - Firari 2 Hükümlü Yakalandı

Güncelleme - Firari 2 Hükümlü Yakalandı

1 saat önce

Kayseri'de farklı suçlardan aranan ve haklarında kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari 2 hükümlü, 10 olayın faili oldukları iddiasıyla tutuklandı.

Güncelleme - Firari 2 Hükümlü Yakalandı, System.String[]
Kayseri'de farklı suçlardan aranan ve haklarında kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari 2 hükümlü, 10 olayın faili oldukları iddiasıyla tutuklandı.


Alınan bilgiye göre, Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri, hırsızlık yapanlara yönelik çalışma başlattı.


Bu kapsamda, birçok hırsızlık olayına karıştıkları, çalıntı malları satın aldıkları, evlerinde hırsızlık malzemeleri bulundurdukları iddiasıyla haklarında yakalama kararı bulunan Hayati A. ile Hamza D'nin adreslerine operasyon düzenlendi.


Şüphelilerin evlerinde ve bir araçta yapılan aramada, bir miktar esrar, 15 fişek ve 110 parça çalıntı olduğu değerlendirilen eşya ele geçirildi.


Yapılan incelemede Hayati A. ile Hamza D'nin daha önce başka suçlardan hapis cezalarına çarptırıldıkları ve firari oldukları öğrenidi.

Zanlıların yakalanmasıyla faili meçhul 10 olay da aydınlatıldı.


Hamza D. hakkında 12 ayrı suç dosyası olduğu ve 4 yıl 9 ay hapis cezasına çarptırıldığı, Hayati A'nın ise bir dosyadan arandığı ve hakkında 10 ay hapis cezası verildiği belirlendi.


Emniyetteki işlemlerinin ardından Kayseri Devlet Hastanesinde sağlık kontrolünden geçirilen zanlılar, çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 27.02.2019 07:28 Kaynak: AA

Hırsızlık Büro Amirliği, Emniyet Müdürlüğü, Kayseri, Yenikadinda Gösterme, Güncel
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Adana'da Şafakta Uyuşturucu Operasyonu Küçük Filiz Okul Yolunda Can Verdi, Yola Savrulan Pembe Makas Yürekleri Dağladı

Üniversitenin Kapısındaki Sembol, Sivas'ı Karıştırdı CHP Lideri Kemal Kılıçdaroğlu, EYT'liler İçin Hazırladığı Aile Sigortası Projesini Açıkladı
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 27.2.2019 20:44:40. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Güncelleme - Firari 2 Hükümlü Yakalandı
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]