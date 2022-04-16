GÜNCELLLEME - Afyonkarahisar'da boşandığı eşini bıçakla yaralayan kişi gözaltına alındı - Son Dakika

Afyonkarahisar'ın Dazkırı ilçesinde boşandığı eşini kuaför dükkanında bıçakla ağır yaralayan kişi gözaltına alındı.

İddiaya göre, Hulusi A. (35) otomobiliyle önceden aralarında düğün takısı nedeniyle sorun bulunan boşandığı eşi Canan T'nin (34) Barbaros Mahallesi Cihat Kora Caddesi'ndeki kuaför dükkanına gitti.

Dükkanın önündeki Canan T'nin aracına otomobiliyle çarpan Hulusi A, daha sonra elinde bıçakla iş yerine girdi.

Canan T, vücudunun çeşitli yerlerinden aldığı bıçak darbeleriyle bir anda yere yığıldı.

İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Ambulansla, Afyonkarahisar Sağlık Bilimleri Üniversitesi (AFSÜ) Hastanesi'ne kaldırılan Canan T'nin durumunun ağır olduğu bildirildi.

Polis ekiplerince gözaltına alınan Hulusi A'nın ilçe emniyet müdürlüğündeki işlemleri sürüyor.

"Böylelerinin en ağır şekilde cezasını çekmesini istiyorum"

Bıçakla yaralanan kadının babası Saim T, (62) gazetecilere, Hulusi A'nın bir hafta önce kendisini ve kızını tehdit ettiğini, uzaklaştırma kararının bulunduğunu söyledi.

Esas hedefinin kendisi olduğunu aktaran Saim T, şöyle konuştu:

"Beni bulamadığı için kızıma sarıyor. Dükkanın önünde duran arabaya vuruyor. Kızım da arabaya vurdular diye dışarıya çıkıyor. Sonra dışarda arbede yaşanıyor. Kızım içeriye kaçıyor, burada bıçaklama olayı olur. Bu tehditler uzun zamandır var. Kızım 2,5 yıl önce anlaşmalı boşandı. Düğün takıları ile paraların hepsinin verildi. Hulusi A'nın amacı bizden para koparmaktı. Kızım karnından derin şekilde bıçaklandı. Kızım hastanede yoğun bakımda ve şu anda müşahede altında tutuluyor. Arbede yaşandığı için ellerinde ve yüzünde de ufak tefek kesikler var. Darpta var. Böylelerinin en ağır şekilde cezasını çekmesini istiyorum."