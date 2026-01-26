GÜNDEM / 26 Ocak 2026 - Son Dakika
GÜNDEM / 26 Ocak 2026

26.01.2026 09:16
6 Nisan 1920

1- Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, partisinin kongre merkezinde Merkez Karar ve Yönetim Kurulu (MKYK) toplantısına başkanlık edecek.

2- TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, İspanya Temsilciler Meclisi Başkanı Francina Armengol Socias ile görüşecek, ortak basın toplantısı düzenlenecek.

3- Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı Özgür Özel, partisinin genel merkezinde Saadet Partisi Genel Başkanı Mahmut Arıkan ile görüşecek ve Cumhurbaşkanlığı Aday Ofisi'nde Yürütme Kurulu Toplantısı'na katılacak.

EKONOMİ FİNANS

1- Ticaret Bakanı Ömer Bolat, Dünya Gümrük Günü dolayısıyla basın toplantısı gerçekleştirecek.

2- Türkiye İstatistik Kurumu, ocak ayına ilişkin hizmet, perakende ticaret ve inşaat güven endekslerini açıklayacak.

3- Hazine ve Maliye Bakanlığı, altın tahvili ve altına dayalı kira sertifikasının doğrudan satışını yapacak.

4- Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası, ocak ayına ilişkin sektörel enflasyon beklentilerini açıklayacak.

DÜNYA DİPLOMASİ

1- ?Gazze'deki ateşkes süreci, İsrail'in ateşkes ihlalleri, bölgedeki insani durum ve gelişmelerin uluslararası alandaki yansımaları takip ediliyor.

SPOR

1- Trendyol Süper Lig'in 19. haftası, ikas Eyüpspor-Beşiktaş müsabakasıyla sona erecek.

2- Trendyol 1. Lig'in 22. haftası, Sakaryaspor-Sipay Bodrum FK maçıyla tamamlanacak.

3- Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi'nin 17. haftası, Yukatel Merkezefendi Belediyesi Basket-Karşıyaka karşılaşmasıyla sona erecek.

Sosyal medya onu konuşuyor: Ne yaptın sen Arda Güler
Fotoğrafçının Özlem Çerçioğlu’na hareketi büyük tepki topladı
Muhittin Böcek iddianamesi tamam El konulan 258 milyon lira için müsadere talebi
Bağcılar’da bir evde 3 kişinin cansız bedeni bulundu
“Saç örme“ akımına destek veren hemşire gözaltına alındı
Savaşın ayak sesleri Tahran’dan ABD ile gerilimi tırmandıracak hamle
