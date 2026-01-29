GÜNDEM / 29 Ocak 2026

6 Nisan 1920

1- Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Özbekistan Cumhurbaşkanı Şevket Mirziyoyev'i Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde resmi törenle karşılayacak.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, ikili görüşmenin ardından Türkiye-Özbekistan Yüksek Düzeyli Stratejik İşbirliği Konseyi Dördüncü Toplantısı'na, anlaşmaların imza törenine, ortak hitaba, canlı bağlantıyla Özbekistan okulunun "Taş Koyuş Merasimi"ne, Hatay'da inşa edilen konutların açılışına ve 5 depremzedeye elden anahtar teslim töreni ile resmi yemeğe katılacak.

2- TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, 1. TBMM binasında düzenlenecek Gençlik ve Spor Bakanlığı Ankara Diplomat Akademi Kampı'na iştirak edecek.

3- CHP Genel Başkanı Özgür Özel, ?İYİ Parti Genel Başkanı Müsavat Dervişoğlu'na ziyarette bulunacak.

YASAMA YÜRÜTME SİYASET

1- Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu, İletişim Başkanlığınca düzenlenecek "Uyuşturucuyla Mücadelede Kararlı Devlet Güvenli Türkiye Paneli"ne iştirak edecek.

EKONOMİ FİNANS

1- Ticaret Bakanı Ömer Bolat, Dönüşen Dünyada İhracat Zirvesi'ne katılacak.

2- Türkiye İstatistik Kurumu, ocak ayı ekonomik güven endeksini, Aralık 2025 dönemi iş gücü istatistiklerini açıklayacak.

3- Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası, Para Politikası Kurulu toplantı özeti ile haftalık para ve banka istatistiklerini yayımlayacak.

4- Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu, haftalık bankacılık sektörü verilerini duyuracak.

DÜNYA DİPLOMASİ

1- ?Gazze'deki ateşkes süreci, İsrail'in ateşkes ihlalleri, bölgedeki insani durum ve gelişmelerin uluslararası alandaki yansımaları takip ediliyor.

GÜNCEL

1- Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Burhanettin Duran, İletişim Başkanlığınca düzenlenecek "Uyuşturucuyla Mücadelede Kararlı Devlet Güvenli Türkiye Paneli"ne katılacak.

SPOR

1- Fenerbahçe, UEFA Avrupa Ligi'nin sekizinci ve son haftasında Romanya'nın FCSB ekibiyle deplasmanda karşı karşıya gelecek.

2- Beşiktaş Kulübü Başkanı Serdal Adalı, Tüpraş Stadı'nda basın toplantısı düzenleyecek.

3- Basketbol Avrupa Ligi'nin 25. haftasındaki Türk derbisinde Fenerbahçe Beko, Anadolu Efes'i konuk edecek.

4- FIBA Kadınlar Avrupa Ligi ikinci tur beşinci maçında E Grubu'nda Galatasaray Çağdaş Faktoring, Fransa'nın Tango Bourges Basket takımıyla deplasmanda karşılaşacak.

5- CEV Zeren Group Kadınlar Şampiyonlar Ligi B grubu 5. hafta müsabakasında Fenerbahçe Medicana, Portekiz'in Benfica ekibiyle deplasmanda karşı karşıya gelecek.

6- CEV Erkekler Şampiyonlar Ligi gruplarının dördüncü haftasında B Grubu'nda Galatasaray HDI Sigorta ile Halkbank maçı oynanacak.

7- FIBA 2026 17 Yaş Altı Basketbol Dünya Kupası'nın kura çekimi, Turkcell BGM'de gerçekleştirilecek.

