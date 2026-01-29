GÜNDEM / 29 Ocak 2026 - Son Dakika
GÜNDEM / 29 Ocak 2026

29.01.2026 09:16
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Özbekistan Cumhurbaşkanı Şevket Mirziyoyev'i Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde resmi törenle karşılayacak.

1- Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Özbekistan Cumhurbaşkanı Şevket Mirziyoyev'i Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde resmi törenle karşılayacak.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, ikili görüşmenin ardından Türkiye-Özbekistan Yüksek Düzeyli Stratejik İşbirliği Konseyi Dördüncü Toplantısı'na, anlaşmaların imza törenine, ortak hitaba, canlı bağlantıyla Özbekistan okulunun "Taş Koyuş Merasimi"ne, Hatay'da inşa edilen konutların açılışına ve 5 depremzedeye elden anahtar teslim töreni ile resmi yemeğe katılacak.

(Ankara/15.00/15.15/16.15/17.30/18.30) (Fotoğraflı-Görüntülü)

2- TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, 1. TBMM binasında düzenlenecek Gençlik ve Spor Bakanlığı Ankara Diplomat Akademi Kampı'na iştirak edecek.

(Ankara/10.30) (Fotoğraflı-Görüntülü)

3- CHP Genel Başkanı Özgür Özel, ?İYİ Parti Genel Başkanı Müsavat Dervişoğlu'na ziyarette bulunacak.

(Ankara/11.00) (Fotoğraflı-Görüntülü)

YASAMA YÜRÜTME SİYASET

1- Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu, İletişim Başkanlığınca düzenlenecek "Uyuşturucuyla Mücadelede Kararlı Devlet Güvenli Türkiye Paneli"ne iştirak edecek.

(Ankara/09.00) (Fotoğraflı-Görüntülü)

EKONOMİ FİNANS

1- Ticaret Bakanı Ömer Bolat, Dönüşen Dünyada İhracat Zirvesi'ne katılacak.

(İstanbul/10.00) (Fotoğraflı-Görüntülü)

2- Türkiye İstatistik Kurumu, ocak ayı ekonomik güven endeksini, Aralık 2025 dönemi iş gücü istatistiklerini açıklayacak.

(Ankara/10.00)

3- Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası, Para Politikası Kurulu toplantı özeti ile haftalık para ve banka istatistiklerini yayımlayacak.

(İstanbul/14.00/14.30)

4- Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu, haftalık bankacılık sektörü verilerini duyuracak.

(İstanbul/14.00)

DÜNYA DİPLOMASİ

1- ?Gazze'deki ateşkes süreci, İsrail'in ateşkes ihlalleri, bölgedeki insani durum ve gelişmelerin uluslararası alandaki yansımaları takip ediliyor.

(Gazze/Kudüs) (Fotoğraflı-Görüntülü)

GÜNCEL

1- Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Burhanettin Duran, İletişim Başkanlığınca düzenlenecek "Uyuşturucuyla Mücadelede Kararlı Devlet Güvenli Türkiye Paneli"ne katılacak.

(Ankara/09.00) (Fotoğraflı-Görüntülü)

SPOR

1- Fenerbahçe, UEFA Avrupa Ligi'nin sekizinci ve son haftasında Romanya'nın FCSB ekibiyle deplasmanda karşı karşıya gelecek.

(Bükreş/23.00) (Fotoğraflı-Görüntülü)

2- Beşiktaş Kulübü Başkanı Serdal Adalı, Tüpraş Stadı'nda basın toplantısı düzenleyecek.

(İstanbul/15.00) (Fotoğraflı-Görüntülü)

3- Basketbol Avrupa Ligi'nin 25. haftasındaki Türk derbisinde Fenerbahçe Beko, Anadolu Efes'i konuk edecek.

(İstanbul/20.45) (Fotoğraflı)

4- FIBA Kadınlar Avrupa Ligi ikinci tur beşinci maçında E Grubu'nda Galatasaray Çağdaş Faktoring, Fransa'nın Tango Bourges Basket takımıyla deplasmanda karşılaşacak.

(Bourges/22.00)

5- CEV Zeren Group Kadınlar Şampiyonlar Ligi B grubu 5. hafta müsabakasında Fenerbahçe Medicana, Portekiz'in Benfica ekibiyle deplasmanda karşı karşıya gelecek.

(Lizbon/23.00)

6- CEV Erkekler Şampiyonlar Ligi gruplarının dördüncü haftasında B Grubu'nda Galatasaray HDI Sigorta ile Halkbank maçı oynanacak.

(İstanbul/20.00) (Fotoğraflı)

7- FIBA 2026 17 Yaş Altı Basketbol Dünya Kupası'nın kura çekimi, Turkcell BGM'de gerçekleştirilecek.

(İstanbul/11.00) (Fotoğraflı-Görüntülü)

