GÜNDEM ÖZETİNE

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Beştepe Millet Kongre ve Kültür Merkezi'nde düzenlenecek 2019-2020 Yükseköğretim Akademik Yılı Açılış Töreni'ne katılacak, AK Parti Genel Merkezi'nde partisinin MKYK ve MYK toplantılarına başkanlık edecek.

(Ankara/11.00/14.30/18.30)