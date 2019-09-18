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GÜNDEM ÖZETİNE

25 dakika önce

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Beştepe Millet Kongre ve Kültür Merkezi'nde düzenlenecek 2019-2020 Yükseköğretim Akademik Yılı Açılış Töreni'ne katılacak, AK Parti Genel Merkezi'nde partisinin MKYK ve MYK toplantılarına başkanlık edecek.

GÜNDEM ÖZETİNE, System.String[]

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Beştepe Millet Kongre ve Kültür Merkezi'nde düzenlenecek 2019-2020 Yükseköğretim Akademik Yılı Açılış Töreni'ne katılacak, AK Parti Genel Merkezi'nde partisinin MKYK ve MYK toplantılarına başkanlık edecek.

(Ankara/11.00/14.30/18.30)

Recep Tayyip Erdoğan, Beştepe, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 18.09.2019 12:06 Kaynak: AA
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