Gündüz: "Türkiye, sizin alkışladığınız Batı'dan icazet alarak değil; kendi iradesiyle, kendi gücüyle, kendi aklıyla yol yürür" - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Yerel

Gündüz: "Türkiye, sizin alkışladığınız Batı'dan icazet alarak değil; kendi iradesiyle, kendi gücüyle, kendi aklıyla yol yürür"

Gündüz: "Türkiye, sizin alkışladığınız Batı\'dan icazet alarak değil; kendi iradesiyle, kendi gücüyle, kendi aklıyla yol yürür"
06.01.2026 14:35
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Terör gazisi ve 15 Temmuz Demokrasi Şehitleri, Gazileri ve Terör Mağdurları Derneği Genel Başkanı Abbas Gündüz, CHP Genel Başkanı Özgür Özel'e tepki göstererek, "Türkiye, sizin alkışladığınız Batı'dan icazet alarak değil; kendi iradesiyle, kendi gücüyle, kendi aklıyla yol yürür.

Terör gazisi ve 15 Temmuz Demokrasi Şehitleri, Gazileri ve Terör Mağdurları Derneği Genel Başkanı Abbas Gündüz, CHP Genel Başkanı Özgür Özel'e tepki göstererek, " Türkiye, sizin alkışladığınız Batı'dan icazet alarak değil; kendi iradesiyle, kendi gücüyle, kendi aklıyla yol yürür. Demokrasi dersi vermeden önce kendi partinizin vesayetle, şaibeyle, sokak diliyle kurduğu ilişkilere bakın" dedi.

15 Temmuz Demokrasi Şehitleri, Gazileri ve Terör Mağdurları Derneği Genel Başkanı Abbas Gündüz, CHP Genel Başkanı Özgür Özel'in Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'la ilgili sözlerine tepki göstererek, şehit ve gazi ailelerinin her zaman Cumhurbaşkanının yanında olduğunu vurguladı. Özgür Özel'in gerçekleri çarpıtmak, fotoğraflar üzerinden algı üretmek ve Türkiye Cumhuriyeti'nin onurunu kişisel siyasi hesaplara malzeme etmesini alışkanlık haline getirdiğini söyleyen Gündüz, "Öncelikle şunu netleştirelim. Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın dış politika anlayışı, günübirlik fotoğraflara, popülist söylemlere ya da tribün siyasetinin sığlığına göre şekillenmez. Türkiye, devlet ciddiyetiyle, çok boyutlu diplomasiyle ve millet menfaatini merkeze alan bir çizgide hareket eder. 15 Temmuz gecesi, Türkiye darbeyle işgal edilmek istenirken, dünyanın büyük bölümü susmuş, bazıları darbecileri alkışlamıştır. O gece Türkiye'nin yanında duran her ülke ve lider, Türkiye'nin dostluğunu hak etmiştir. Bu, demokrasiye verilen desteğin bir kaydıdır; kişilere körü körüne bağlılığın değil" dedi.

Türkiye Cumhuriyeti'nin başka ülkelerin iç meseleleri üzerinden bağırarak değil, diplomasiyle, müzakereyle ve dengeli duruşla söz söylediğini ifade eden Gündüz, "Suskunluk dediğiniz şey, çoğu zaman stratejik akıldır. Devlet yönetmek, sosyal medyada slogan atmaya benzemez. Siz, bu ülkenin liderinin küresel masalarda söz sahibi olmasından rahatsızsınız. O yüzden her krizi Erdoğan karşıtlığına, her fotoğrafı iç politika malzemesine çeviriyorsunuz. Şunu iyi bilin Türkiye, sizin alkışladığınız Batı'dan icazet alarak değil; kendi iradesiyle, kendi gücüyle, kendi aklıyla yol yürür. Demokrasi dersi vermeden önce kendi partinizin vesayetle, şaibeyle, sokak diliyle kurduğu ilişkilere bakın. Devlet yönetimini öğrenmeden, devlet adamlığına soyunmayın" dedi. - DİYARBAKIR

Kaynak: İHA

Özgür Özel, Demokrasi, 15 Temmuz, Türkiye, Terör, Yerel, Son Dakika

Son Dakika Yerel Gündüz: 'Türkiye, sizin alkışladığınız Batı'dan icazet alarak değil; kendi iradesiyle, kendi gücüyle, kendi aklıyla yol yürür' - Son Dakika

Venezuela’da Maduro yerine göreve gelen Delcy Rodriguez gerçekte kimdir Venezuela'da Maduro yerine göreve gelen Delcy Rodriguez gerçekte kimdir?
Kaçak avcıya dev ceza Kaçak avcıya dev ceza
Rodriguez’den ilk kararname: ABD’ye destek verenler tutuklanacak Rodriguez'den ilk kararname: ABD'ye destek verenler tutuklanacak
İran’daki gösterilerde bilanço ağırlaşıyor Ölü sayısı 29’a yükseldi İran'daki gösterilerde bilanço ağırlaşıyor! Ölü sayısı 29'a yükseldi
Feci kazada bilanço ağır 1’i çocuk 3 yaralı Feci kazada bilanço ağır! 1'i çocuk 3 yaralı
Uyuşturucu soruşturmasında Ceyda Ersoy gözaltına alındı Uyuşturucu soruşturmasında Ceyda Ersoy gözaltına alındı

20:58
Sanal kumar bağımlılığı, genç öğretmeni hayattan kopardı
Sanal kumar bağımlılığı, genç öğretmeni hayattan kopardı
20:48
Musaba, Fenerbahçe kariyerine çok hızlı başladı
Musaba, Fenerbahçe kariyerine çok hızlı başladı
19:52
Yeşilçam’ın usta ismi Kadir İnanır, aylar sonra ilk kez ayakta görüntülendi
Yeşilçam'ın usta ismi Kadir İnanır, aylar sonra ilk kez ayakta görüntülendi
19:35
Canlı anlatım: Maç golle başladı
Canlı anlatım: Maç golle başladı
19:16
ABD Başkanı Donald Trump: Ben kralım, bana yılın satışma danışmanı ödülü verdiler
ABD Başkanı Donald Trump: Ben kralım, bana yılın satışma danışmanı ödülü verdiler
18:58
Bakan Güler’den, Suriye’de anlaşmaya yanaşmayan SDG’ye bir uyarı daha
Bakan Güler'den, Suriye'de anlaşmaya yanaşmayan SDG'ye bir uyarı daha
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 6.01.2026 21:26:28. #7.11#
SON DAKİKA: Gündüz: "Türkiye, sizin alkışladığınız Batı'dan icazet alarak değil; kendi iradesiyle, kendi gücüyle, kendi aklıyla yol yürür" - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.