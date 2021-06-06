GÜNDÜZALP SUYUN DEĞERİNİ BİLMELİYİZ - Son Dakika

BURDUR Ticaret Borsası (BTB) Başkanı Ömer Faruk Gündüzalp, kuraklığın çiftçileri ve üretimi olumsuz etkilediğini belirterek, Suyun değerini bilmediğimiz sürece bu sıkıntıları daha çok yaşarız dedi.

Burdur merkez Gökçebağ köyündeki ekili arazileri gezen ve çiftçilerle sohbet eden BTB Başkanı Ömer Faruk Gündüzalp, yaşanan kuraklığa bağlı rekolte düşüşünün çiftçiyi mağdur ettiğini söyledi. Kıraç arazide yetişen alternatif ürünlere yönelmek gerektiğine dikkati çeken Ömer Faruk Gündüzalp, Şu anda kuraklığı yoğun derecede hissediyoruz. Biz kuraklığa kısa vadede çözüm bulamayacağımıza göre geleneksel tarımı bırakarak alternatif olarak ne üretmemiz gerektiğine kafa yormamız lazım. Çiftçimiz geçen yıl bir ton arpa aldığı tarlasından bu yıl hiç arpa alamadı. Sadece hayvan yemi olarak kullanmak üzere daneli balya yaptı. Ama aynı araziye kıraç iklimde yetişen lenox ve benzeri alternatif ürünleri ekersek bu tarlalardaki verimi daha da fazla artıracağımızdan eminim dedi.

Lenox bitkisinin deneme ekimlerinin geçen yıl Kemer ilçesi Akören köyünde yapıldığını kaydeden Gündüzalp, İlk sonuçlarını aldık, silaj yaptırdık. Tarladan aldığımız verim gayet iyi. Bunun sonuçlarını değerlendirerek özellikle alternatif tarıma yönelmemiz lazım. Arpa, buğdaydan beklediğimiz verimi alamıyorsak, hayvan besisi olarak istediğimizi sağlayamıyorsak amacımız ilk etapta da hayvanların karnını doyurmaksa lenox ve benzeri ürünler konusunda artık daha istekli olmamız lazım. Alternatif tarıma kesinlikle yönelmemiz lazım. Çünkü suyun olmadığı yerde kıraç araziden maksimum verimi almak zorundayız. Suyun değerini bilmediğimiz sürece bu sıkıntıları daha çok yaşarız. En değerli şeyimizin su olduğunun üzerinden giderek tüm kurguları ona göre yapmalıyız. Doğa bize bunun sinyallerini verdi diye konuştu.

Gökçebağ köyü çiftçilerinden Bilal Minas, Geçen yıl 10- 11 dönüm tarladan en az 200 balya almıştık. Bu yıl 34 balya alabildik. Kuraklıktan dolayı çiftçimiz çok büyük sıkıntıda dedi.

Salih Pala, Kuraklıktan bu yıl çiftçi mağdur. Geçen yıl 60- 70 balya alınan tarladan bu yıl 19 balya ancak alınıyor diye konuştu.

Halil İbrahim Kara da Nisan yağmurları zamanında yağmadı. Mayıs ayında da yağış olmadı. Geçen sene 5-6 dönüm araziden 1 tona yakın arpa almıştım. Bu yıl 8 balya çıktı. Buna da şükür diyoruz. Kuraklıktan dolayı rekolte ve verim düşüklüğü var. Alternatif ürünlere yönelmemiz lazım dedi.