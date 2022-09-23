Güneş enerjisi, doğal gazdan daha hesaplı! - Son Dakika
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Güneş enerjisi, doğal gazdan daha hesaplı!

23.09.2022 13:32
Güneş enerjisi, doğal gazdan daha hesaplı!

Güneş enerjisi panellerinin kullanımı her geçen gün artarken maliyetler de önemli oranda düşmeye başladı.

Tüm dünya fosil yakıtlara veda ederken, gözünü yenilenebilir enerjiye çevirmiş durumda. Yenilenebilir enerji dendiğinde ise akla tabi ki Güneş enerjisi geliyor. Güneş panellerinin kullanımı her geçen gün yaygınlaşıyor. Böylelikle maliyetler azalırken daha fazla güneş enerjisi santralleri kuruluyor.

Güneş enerjisinin maliyeti gittikçe düşüyor

ABD Enerji Bakanlığı'nın Berkeley Laboratuvarı geçtiğimiz gün ABD'deki yıllık güneş enerjisi analizini yayınladı. Yetkililer, üretim kapasitesinin neredeyse yarısının 2021 yılı içerisinde kurulan güneş tarlalarından geldiğini belirtiyor. İlerleyen yıllarda ise güneş enerjisinin ülkenin genelinde daha fazla rol alacağına inanılıyor.

Uzayda güneş enerjisi panelleri için düğmeye basıldı!

Güneşpaneli üretiminin artması ile birlikte son yıllarda maliyetler oldukça düşmüş durumda. Öyle ki, ABD şartlarında artık bir güneş tarlası inşa etmek ve işletmek, mevcut bir doğal gaz santrali için yakıt satın almaktan daha ucuza geliyor.

Güneş enerjisi, doğal gazdan daha hesaplı!

Büyük ölçekli güneş enerjisi santralleri hesaba katıldığında ABD geçen yıl 12,5 gigawatt'ın üzerinde yeni kapasite ekleyerek toplam kurulu kapasiteyi 50 gigawatt'ın üzerine çıkarmış durumda. Yaşanan son gelişmeler ile birlikte ABD'de bazı bölgelerde güneş enerjisinin kullanımı toplam enerjinin yüzde 25'ine ulaştı.

Kurulum maliyetlerinin düşmesine paralel olarak güneş tarlalarının ürettiği elektriğin maliyeti de düşmeye başladı. Güneş tarlalarının genişlemesi ile birlikte elektrik maliyetlerinin de düşmeye devam edeceğine inanılıyor. Özellike Rusya ile olan gerginliğin, güneş enerjisine yönelimi artıracağı düşünülüyor.

Güneş enerjisi, doğal gazdan daha hesaplı!

ABD'nin yanı sıra diğer ülkelerde de yenilenebilir enerji konusunda önemli adımlar atılıyor. Artık birçok ülke enerjisinin bir kısmını rüzgar ve güneş enerjisinden sağlamaya başlamış durumda. Ülkemizde de güneş panelleri üretilmeye devam ederken Konya'daki güneş tarlasından da beklenti oldukça büyük.

Güneş ve rüzgar enerjisi önümüzdeki yıllarda hayatımıza yön verecek gibi görünüyor. Peki siz sayısı gittikeç artan güneş tarlaları hakkında ne düşünüyorsunuz? Görüşlerinizi yorumlar kısmında bizimle paylaşabilirsiniz.

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Kaynak: Shiftdelete

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Son Dakika Teknoloji Güneş enerjisi, doğal gazdan daha hesaplı! - Son Dakika

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