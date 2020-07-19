Güneşin doğuşunu izlemek için Yün Dağı'na çıkıyorlar - Son Dakika

SAMSUN'un Bafra ilçesinde bulunan Yün Dağı, kamp ve doğa tutkunlarını eşsiz manzarasıyla kendisine hayran bırakıyor. Dağın zirvesinde geceden kamp kuranlar, güneşin doğuşu izliyor.

Samsun'a 85 kilometre mesafede bulunan ve her yıl düzenlenen Kapıkaya Festivali'ne ev sahipliği yapan Yün Dağı kamp ve doğa tutkunlarını ağırlıyor. Kıvrımlı yapıya sahip Altınkaya Baraj Gölü manzaralı dağın zirvesinde geceden kamp kuranlar, güneşin doğuşunu izliyor. Sabahın ilk ışıklarıyla kartpostallık görüntüler oluşan dağ, doğaseverlerin ilgisini çekiyor.