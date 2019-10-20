Son Dakika Haberleri: Güneşli havayı fırsat bilenler İstiklal Caddesi'ne akın etti
Son Dakika Güncel Güneşli havayı fırsat bilenler İstiklal Caddesi'ne akın etti

Güneşli havayı fırsat bilenler İstiklal Caddesi'ne akın etti

49 dakika önce

Hafta sonunu ve sıcak havayı fırsat bilen vatandaşlar, Beyoğlu'nda bulunan İstiklal Caddesi'ne akın etti.

Hafta sonunu ve sıcak havayı fırsat bilen vatandaşlar, Beyoğlu'nda bulunan İstiklal Caddesi'ne akın etti. Bazı vatandaşlar sıcak havadan şemsiye ile korunurken, bazı vatandaşlar ise montları ile güneşten korundu.

Ekim ayına rağmen havaların sıcak olması ve hafta sonunun da gelmesi ile beraber vatandaşlar, Beyoğlu'nda bulunan İstiklal Caddesi'ne akın etti. Bazı vatandaşlar sıcak havadan şemsiye ile korunurken, bazı vatandaşlar ise montları ile güneşten korundu. Caddede yoğunluktan dolayı ambulanslar da geçmekte zorlandı.

(Sümer Avcı/İHA)

Güneşli havayı fırsat bilenler İstiklal Caddesi'ne akın etti

İstiklal Caddesi, Şemsi Tebrizi, Beyoğlu, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 20.10.2019 06:05 Kaynak: İHA
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