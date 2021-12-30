Anma töreninin yapıldığı binanın dış görüntüsü
Katılımcıların konuşması
Dans gösterileri Güney Afrika Cumhuriyeti'nde, 1948-1994 yılları arasında iktidarda olan ırkçı apartheid rejimine karşı mücadelenin simge isimlerinden olan Nobel Barış Ödüllü aktivist, din adamı Desmond Tutu'nun anısına, Hristiyan, Müslüman, Musevi, Hindu, Budist, Brahman ve yerel Afrika dinleri temsilcilerinin katıldığı dinler arası bir tören düzenlendi.
Kaynak: AA
Son Dakika › Güncel › Güney Afrika, apartheid karşıtı mücadelenin simge ismi Tutu'nun yasını tutuyor - Son Dakika