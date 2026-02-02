Güney Afrika'da Sıtma Vakaları Artıyor - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Güncel

Güney Afrika'da Sıtma Vakaları Artıyor

02.02.2026 20:45
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Mpumalanga'da sel sonrası sıtma vakaları 69'dan 314'e yükseldi; farkındalık kampanyası başlatıldı.

CAPE Güney Afrika Cumhuriyeti'nde ocak ayında şiddetli yağışların yol açtığı sellerden en çok etkilenen Mpumalanga eyaletinde sıtma vakalarında ciddi artış yaşandığı bildirildi.

Mpumalanga Sağlık Departmanı Direktörü Mandla Zwane, yaptığı basın açıklamasında, selden etkilenen bölgelerde sıtma vakalarındaki artışa işaret etti.

Zwane, "Geçen yıla kıyasla bu yıl vakalarda artış olduğunu söylüyoruz çünkü geçen yıl ocak ayı boyunca 69 vakamız vardı ancak şimdi baktığımızda 314 vakamız var." dedi.

Eyalet genelinde sıtma konusunda farkındalık kampanyası başlattıklarını belirten Zwane, halka sivrisineklere karşı dikkatli olmaları ve uzun kıyafetler giymeleri tavsiyesinde bulundu.

Güney Afrika'da ocak ayının son haftalarında görülen yoğun yağışların yol açtığı sellerde en az 37 kişi hayatını kaybetmişti.

Dişi anofel cinsi sivrisineklerin sokmasıyla aktarılan bir parazitin neden olduğu sıtma, Dünya Sağlık Örgütü tarafından "tedavi edilebilir ve önlenebilir bir hastalık" olarak tanımlanıyor.

"Malarya" olarak da adlandırılan hastalığın belirtileri arasında ateş, titreme, baş ağrısı, yorgunluk, gözler ve deride sararma, nöbetler ile nefes darlığı yer alabiliyor.

Kaynak: AA

Güney Afrika, Güncel, Çevre, Son Dakika

Son Dakika Güncel Güney Afrika'da Sıtma Vakaları Artıyor - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Trump–İsrail–Epstein üçgeni: Eski Başbakan da ondan yardım istemiş Trump–İsrail–Epstein üçgeni: Eski Başbakan da ondan yardım istemiş
Saldırıya hazırlanan İran, ABD’ye bu görselle meydan okudu Yer verilen ayet dikkat çekici Saldırıya hazırlanan İran, ABD'ye bu görselle meydan okudu! Yer verilen ayet dikkat çekici
Josef de Souza, Beşiktaş yönetimine önerdiği futbolcuyu açıkladı Josef de Souza, Beşiktaş yönetimine önerdiği futbolcuyu açıkladı
Katliam gibi kazada can kaybı sayısı 10’a yükseldi Katliam gibi kazada can kaybı sayısı 10'a yükseldi
Ünlü tanıtımcı da Epstein dosyasında: Bebek getirmeyi teklif etmiş Ünlü tanıtımcı da Epstein dosyasında: Bebek getirmeyi teklif etmiş
Doğal gaz borusuna kaynak yapılırken patlama Yaralılar var Doğal gaz borusuna kaynak yapılırken patlama! Yaralılar var

20:42
Epstein dosyalarında “Karanlık“ iddialar: Ölümsüzlük peşinde koşan ünlüler de dosyada
Epstein dosyalarında "Karanlık" iddialar: Ölümsüzlük peşinde koşan ünlüler de dosyada
20:26
Fenerbahçe’ye Kocaelispor karşısında kötü haber
Fenerbahçe'ye Kocaelispor karşısında kötü haber
19:38
10 kişinin can vermesi de akıllandırmadı Aynı firma, yine skandal görüntüler
10 kişinin can vermesi de akıllandırmadı! Aynı firma, yine skandal görüntüler
19:16
AK Partili Akbaşoğlu’ndan emeklilere: Gabar’ı bekleyin
AK Partili Akbaşoğlu'ndan emeklilere: Gabar'ı bekleyin
19:01
Canlı anlatım: Kocaeli’de ilk gol geldi
Canlı anlatım: Kocaeli'de ilk gol geldi
18:45
Erdoğan’dan Kabine sonrası müjde Tam 100 milyar liralık yeni finansman paketi
Erdoğan'dan Kabine sonrası müjde! Tam 100 milyar liralık yeni finansman paketi
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 2.02.2026 21:05:57. #7.11#
SON DAKİKA: Güney Afrika'da Sıtma Vakaları Artıyor - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.