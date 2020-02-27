Güney Afrika'da turist botu alabora oldu: 9 kayıp - Son Dakika
Son Dakika Güncel Güney Afrika'da turist botu alabora oldu: 9 kayıp - Son Dakika

Güney Afrika'da turist botu alabora oldu: 9 kayıp

6 saat önce

Güney Afrika'nın Cape Town kentinde turistleri taşıyan botun alabora olması sonucu 9 kişinin kayıp olduğu bildirildi.

Güney Afrika'da turist botu alabora oldu: 9 kayıp, System.String[]

Güney Afrika'nın Cape Town kentinde turistleri taşıyan botun alabora olması sonucu 9 kişinin kayıp olduğu bildirildi.

Ulusal Deniz Kurtarma Enstitüsü Sözcüsü Craig Lambinon, yerel basına yaptığı açıklamada, Cape Town'un Atlantik sahilinde turistleri taşıyan botun alabora olduğunu belirtti.

Olayda çok sayıda yolcunun kurtarıldığını ve hastaneye kaldırıldığını ifade eden Lambinon, 9 kişinin kayıp olduğunu kaydetti.

Lambinon, arama kurtarma çalışmalarının sürdürüldüğünü söyledi.

Teknede toplamda kaç kişinin olduğuna ilişkin bilgi paylaşılmadı.

Güney Afrika, Cape Town, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 27.02.2020 03:26 Kaynak: AA
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