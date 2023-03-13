Güney Afrikalı rapçi Costa Titch, konserde hayatını kaybetti - Son Dakika
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Güney Afrikalı rapçi Costa Titch, konserde hayatını kaybetti

13.03.2023 19:54
Güney Afrikalı rapçi Costa Titch, konserde hayatını kaybetti

Güney Afrikalı ünlü rapçi Costa Titch, Johannesburg'da düzenlenen bir müzik festivalinde, konser sırasında fenalaşarak yaşamını yitirdi.

Güney Afrikalı ünlü rapçi Costa Titch, Johannesburg'da düzenlenen bir müzik festivalinde, konser sırasında fenalaşarak yaşamını yitirdi.

Johannesburg Fuar Merkezi'nde (NASREC) düzenlenen Ultra Müzik Festivali'nde sahne alan Costa Titch, konser sırasında iki kere baygınlık geçirdikten sonra fenalaştı.

Titch, sağlık ekiplerinin müdahalesine rağmen hayatını kaybetti.

Costa Titch'in ailesinden yapılan açıklamada, 28 yaşındaki sanatçının ölümü doğrulandı, ancak ölüm nedenine ilişkin bir bilgi paylaşılmadı.

Gerçek ismi Constantinos Tsobanoglou olan genç sanatçı, başta Güney Afrika olmak üzere kıta çapında ünlü bir müzisyendi.

Kaynak: AA
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28 yaşındaki Güney Afrikalı rapçi Costa Titch, konserde hayatını kaybetti 28 yaşındaki Güney Afrikalı rapçi Costa Titch, konserde hayatını kaybetti

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