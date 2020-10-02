Güney Kore'de 200 köpeğin tutulduğu yeni bir köpek eti pazarı tespit edildi - Son Dakika
BBC

Güney Kore'de 200 köpeğin tutulduğu yeni bir köpek eti pazarı tespit edildi

Güney Kore'de 200 köpeğin kafeslerde tutulduğu yeni bir köpek pazarı tespit edildi. Pazardaki köpeklerin "Boknal" günleri olarak bilinen yılın en sıcak 3 gününde tüketilen köpek eti çorbası için ticari amaçlı tutulduğu düşünülürken, hayvanseverler ayaklandı.

En büyük köpek mezbahasını 2018'de kapatan Güney Kore'de, 200 köpeğin kafeslerde tutulduğu yeni bir köpek pazarı tespit edildi. People dergisinin özel haberine göre, hayvan hakları savunucusu oluşum Lady Freethinker, faaliyetine devam eden en büyük köpek pazarına ait görüntülere ulaştı.

PAZAR YERİ 'KÖPEK YETİŞTİRME TESİSİ' OLARAK TANITILDI

Namyangju kentindeki Nakwon adlı pazarda yüzlerce köpeğin kafeslerde tutulduğu belirlenirken, pazar yerinin "köpek yetiştirme tesisi" olarak tanıtıldığı ortaya çıktı. Yaklaşık 200 köpeğin bulunduğu pazarda, her bir metal kafesin içinde 3-4 köpek bir arada tutuluyor.

Güney Kore'de 200 köpeğin tutulduğu yeni bir köpek eti pazarı tespit edildi

'SERİNLETİYOR' KÖPEK ETİ ÇORBASI İÇİYORLAR

Pazar, Güney Kore'de yılın en sıcak üç günü olduğuna inanılan "boknal" günleri sırasında açıldı. Hayvan hakları savunucularının araştırması da aynı günlerde yapıldı. Boknal günlerinde Korelilerin bir bölümü, "serinletici etkisi olduğuna" inanarak "Boshintang" ismindeki köpek eti çorbasını tüketiyor.

"BARBARCA VE ÇAĞDIĞI TİCARET BİTMELİ"

Oluşumun kurucusu ve başkanı Nina Jackal, "Böyle büyük ölçekli hayvan pazarlarının hala var olduğunu görmek şoke edici. Köpekler kötü koşullarda etleri için yetiştiriliyor ve katlediliyor" dedi. Korelilerin büyük çoğunluğunun köpek eti yemediğini kaydeden Jackal, "Güney Kore hükümetini bu barbarca ve çağdışı ticareti tamamen bitirmeye çağırıyoruz" dedi.

Güney Kore'de 200 köpeğin tutulduğu yeni bir köpek eti pazarı tespit edildi

KÖPEK ETİ TİCARETİNİ ÖNLEYECEK YASAL ENGEL YOK

2018'de yapılan bir ankete göre Güney Korelilerin yüzde 70'i köpek eti tüketmiyor. Köpek eti endüstrisi yıllar içinde gittikçe daha az rağbet görse de köpekleri bu amaçla yetiştirmenin önünde herhangi bir yasal engel yok. Hayvan hakları savunucuları ise yıllardır Güney Kore'de köpek eti satışının yasaklanması için mücadele ediyor.

İMZA KAMPANYALARI VE PROTESTOLAR YÜRÜTÜLÜYOR

Taksilere "Köpekler yemek değil, ailedir" yazılı reklamlar veren Lady Freethinker, köpek eti satışına karşı başlattığı imza kampanyasında 88 bin kişiden imza topladı. Güney Koreli yetkililer, ülkenin en büyük köpek mezbahasını 2018 yılında kapatmıştı. Seongnam kentindeki Taepyeong-dong kesimhanesinin parka dönüştürülmesine karar verilmişti. Ülke nüfusunun beşte biri de evcil hayvan olarak köpek besliyor. Köpek etine karşı yürütülen protestoların etkisiyle köpek eti servis eden restoranların sayısının da azaldığı belirtiliyor.

Güney Kore'de 200 köpeğin tutulduğu yeni bir köpek eti pazarı tespit edildi

Hayvan Hakları, Güney Kore, Pazar, Köpek, Dünya, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 02.10.2020 13:12

Son Dakika Dünya Güney Kore'de 200 köpeğin tutulduğu yeni bir köpek eti pazarı tespit edildi - Son Dakika Dünya

BBC
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