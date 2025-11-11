Güney Kore'de sınav için tüm uçuşlar durdurulacak - Son Dakika
Güney Kore'de sınav için tüm uçuşlar durdurulacak

Güney Kore\'de sınav için tüm uçuşlar durdurulacak
11.11.2025 12:20
Güney Kore, 14 Eylül'de yapılacak Üniversite Yeterlilik Sınavı (CSAT) sırasında, gürültü kirliliğini önlemek amacıyla tüm uçak kalkış ve inişlerinin geçici olarak durdurulacağını açıkladı. Uçuşlar, sınavın dinleme bölümü süresince askıya alınacak.

Güney Kore, ülke genelinde perşembe günü yapılacak yıllık Üniversite Yeterlilik Sınavı'nın (CSAT) İngilizce dinleme bölümü sırasında tüm uçak kalkış ve inişlerinin geçici olarak durdurulacağını bildirdi. Yonhap'ın haberine göre, Ulaştırma Bakanlığı, üniversiteye giriş sınavı sırasında gürültü kirliliğini en aza indirmek amacıyla uçuşların yerel saatle 13.05-13.40 arasında askıya alınacağını duyurdu.

140 UÇUŞ BU KAPSAMDA YENİDEN PLANLANDI

Yetkililer, bu kapsamda, yaklaşık 140 uçuşun önceden yeniden planlandığını, havada olan uçakların ise hava trafik kontrolü yönetiminde 3 kilometre veya daha yüksek bir irtifada seyredeceğini bildirdi. CSAT, üniversitelere girmek isteyen yüz binlerce öğrenci ve aileleri için ülkenin en önemli akademik sınavlarından biri olarak görülüyor.

Kaynak: AA

Güney Kore, Havacılık, Güncel, Eylül, Son Dakika

