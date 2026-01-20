Güney Kore'den İHA Soruşturması

Güney Kore Devlet Başkanı Lee Jae Myung, Kuzey Kore hava sahasını insansız hava araçlarıyla (İHA) ihlal ettiği öne sürülen siviller hakkında kapsamlı bir soruşturma yürütülmesi talimatı verdi.

Yonhap ajansının haberine göre, Lee, kabine toplantısında bazı Güney Korelilerin İHA'larla Kuzey Kore hava sahasını ihlal ettiği iddiaları hakkında konuştu.

"Bir sivilin İHA ile Kuzey Kore bölgesine sızması kabul edilemez." ifadesini kullanan Lee, olaya ilişkin kapsamlı soruşturma talep etti.

İki ülke arasında İHA tartışması

Kuzey Kore, Seul yönetimini insansız hava aracı (İHA) ile ülkenin hava sahasını ihlal etmekle suçlamıştı.

Güney Kore Savunma Bakanı Ahn Gyu-back ise Kuzey Kore'nin suçlamalarına ilişkin yaptığı açıklamada, söz konusu insansız hava araçlarının Güney Kore ordusu tarafından kullanılan modeller olmadığını söylemişti.

Ardından Güney Kore Devlet Başkanı Lee Jae-Myung, Kuzey Kore'de düşen İHA'nın incelenmesine ilişkin soruşturma talimatı vermiş, söz konusu İHA'ların bir kişi veya grup tarafından kullanılmış olabileceği ihtimaline dikkati çekmişti.

Kuzey Kore'nin hava sahasını ihlal ettiği öne sürülen İHA'ları, eski Devlet Başkanı Yoon Suk Yeol döneminde cumhurbaşkanlığı ofisinde görev yapan iki şüphelinin ürettiği ve kullandığı iddia edilmişti.