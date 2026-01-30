Güney Kore'den NEONSAT Uydu Fırlatıldı - Son Dakika
Güney Kore'den NEONSAT Uydu Fırlatıldı

30.01.2026 11:18
Güney Kore, doğal afetler ve güvenlik izleme için NEONSAT-1A uydusunu uzaya fırlattı.

Güney Kore'nin, Kore Yarımadası boyunca doğal afetler ve ulusal güvenliğe ilişkin gelişmeleri izlemeyi hedefleyen NEONSAT uydu sistemlerini test amacıyla NEONSAT-1A uydusunu uzaya fırlattığı açıklandı.

Faaliyetlerini Yeni Zelanda'da yürüten ABD'li roket üreticisi ve fırlatma hizmetleri sağlayıcısı Rocket Lab'ten yapılan açıklamaya göre, "Bridging The Swarm" adı verilen misyon, Yeni Zelanda yerel saatiyle 14.21'de NEONSAT-1A'nın fırlatılmasıyla gerçekleştirildi.

Yüksek çözünürlüklü gözlem kabiliyetlerine sahip gelişmiş bir yer gözlem uydusu olan NEONSAT-1A, Güney Kore hükümetinin Kore Yarımadası boyunca doğal afetler ve ulusal güvenliğe ilişkin gelişmeleri izlemeyi hedefleyen gelecekteki NEONSAT uydu takımyıldızının test edilmesinde kullanılacak.

Takımyıldızın ilk uydusu olan NEONSAT-1'in ise 2024'te Rocket Lab tarafından "Beginning of The Swarm" göreviyle yörüngeye yerleştirildiği hatırlatıldı.

Öte yandan Yonhap ajansının haberinde, NEONSAT-1A'nın, Kore Yarımadası ve çevresindeki bölgelerin izlenmesi ve görüntülenmesi amacıyla oluşturulan uydu sistemlerini oluşturan toplam 11 "nanouydulardan" ikincisi olduğu kaydedildi.

Nanouydu, 1-10 kilogram ağırlığında küçük bir yapay uydu olarak biliniyor. Boyutuna rağmen, güç kaynağı, iletişim sistemi, kontrol üniteleri, sensörler gibi sistemlere sahip olması, çoğu durumda gözlem veya veri toplama görevlerini yerine getirmesini sağlıyor.

Kaynak: AA

