Güney Kore'den Ticaret Anlaşması Cevabı

27.01.2026 13:23
Güney Kore, ABD'nin tarifeleri artırma kararı üzerine ticaret anlaşmasının uygulanacağını bildirdi.

Güney Kore, ABD Başkanı Donald Trump'ın, ülkeye uygulanan tarifelerin yüzde 15'ten yüzde 25'e çıkarılacağı yönündeki açıklamasının ardından Washington ile Seul arasındaki ticaret anlaşmasının uygulanmasına yönelik taahhütlerini ABD tarafına ileteceklerini bildirdi.

Yonhap'ın haberine göre, ABD Başkanı Trump'ın, ticaret anlaşmasını yürürlüğe koymadığı gerekçesiyle Güney Kore'ye uygulanan tarifelerin artırılacağına yönelik açıklamasının ardından alınacak tedbirleri görüşmek üzere, Güney Kore Ulusal Güvenlik Danışmanı Wi Sung-lac ile Başkanlık Politika Özel Kalem Müdürü Kim Yong-beo eş başkanlığında toplantı düzenlendi.

Güney Kore Devlet Başkanlığı Sözcüsü Kang Yu-jung, toplantının ardından yaptığı yazılı açıklamada, Trump'ın açıklamasına "sakin" şekilde karşılık vereceklerini belirtti.

Güney Kore ile ABD arasındaki ticaret anlaşmasının geçerliliğini koruduğunu kaydeden Kang, "Hükümet, anlaşmanın uygulanmasına yönelik kararlılığını ABD tarafına iletecek." ifadesini kullandı.

Devlet Başkanlığı Ofisinden yapılan açıklamada da Güney Kore Sanayi Bakanı Kim Jung-kwan'ın ABD Ticaret Bakanı Howard Lutnick ile görüşmek üzere ABD'yi ziyaret edeceği aktarıldı.

ABD Başkanı Trump, ticaret anlaşmasını yürürlüğe koymadığı için Güney Kore'ye uygulanan otomobil, kereste, ilaç ve diğer tüm karşılıklı tarifelerin yüzde 15'ten yüzde 25'e çıkarıldığını duyurmuştu.

Kaynak: AA

Dış Politika, Güney Kore, Ekonomi, Güncel, Son Dakika

