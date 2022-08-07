Güney Kore Dışişleri Bakanı Park, Kuzey Kore'ye ön şartsız diyalog çağrısı yaptı - Son Dakika
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Güney Kore Dışişleri Bakanı Park, Kuzey Kore'ye ön şartsız diyalog çağrısı yaptı

07.08.2022 12:36
Güney Kore Dışişleri Bakanı Park, Kuzey Kore'ye ön şartsız diyalog çağrısı yaptı

Güney Kore Dışişleri Bakanı Park Jin, Kuzey Kore'ye "ön şartsız diyalog kurulması" çağrısında bulundu.

Güney Kore Dışişleri Bakanı Park Jin, Kuzey Kore'ye "ön şartsız diyalog kurulması" çağrısında bulundu.

Güney Kore'nin Yonhap haber ajansının haberine göre, Park, Kamboçya'daki ASEAN Zirvesi'nde Kuzey Kore'nin Endonezya'daki Büyükelçisi An Kwang-il ile konuştu.

Park, Kuzey Koreli muhatabına, taraflar arasında "ön koşulsuz olarak görüşmelerin" yapılması gerektiğini kaydetti.

Bölgenin nükleer silahlardan arındırılmasına değinen Park, Kore Yarımadası'ndaki barış ve güvenliğe dair inancını yineledi.

Kuzey Koreli diplomat An de Park'a cevaben bu ortamın oluşturulması gerektiğini kaydetti.

Kore Yarımadası'nın nükleer silahlardan arındırılmasına yönelik diyalog, 2019'da Hanoi'de gerçekleştirilen son görüşmenin ardından durmuştu.

Kuzey Kore, bu yıl yeni füze denemeleri yapmaya başlamıştı.

Pyongyang'ın bilinen yedinci nükleer denemesinin hazırlıklarını tamamladığına dair bilgiler de gelen haberler arasında.

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Kaynak: AA

Mevlüt Çavuşoğlu, Güney Kore, Kuzey Kore, Kore, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Güney Kore Dışişleri Bakanı Park, Kuzey Kore'ye ön şartsız diyalog çağrısı yaptı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Güney Kore Dışişleri Bakanı Park, Kuzey Kore'ye ön şartsız diyalog çağrısı yaptı - Son Dakika
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