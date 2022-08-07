Kuzey Kore'ye göre, Pelosi 'uluslararası barış ve istikrarın en fena yok edicisi'

Kaynak: AA

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Son Dakika › Güncel › Güney Kore Dışişleri Bakanı Park, Kuzey Kore'ye ön şartsız diyalog çağrısı yaptı - Son Dakika

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