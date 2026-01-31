Güney Marmara'da Feribot Seferleri İptal

Güney Marmara'da olumsuz hava koşulları nedeniyle yarın yapılması planlanan feribot seferleri iptal edildi.
Gestaş AŞ'den yapılan açıklamada, yarın Güney Marmara- Adalar (Erdek, Paşalimanı Adası/Balıklı İskelesi, Avşa, Ekinlik, Marmara) hattında yapılması planlanan tüm seferlerin olumsuz hava şartları nedeniyle iptal edildiği belirtildi.
Marmara Roro'dan yapılan açıklamada da hava muhalefeti nedeniyle yarınki tüm seferlerin iptal edildiği duyuruldu.
