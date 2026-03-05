Güneydoğulu gazetecilerden yerel basına destek çağrısı: Meclis kararları gazetelerde yayımlansın - Son Dakika
Güneydoğulu gazetecilerden yerel basına destek çağrısı: Meclis kararları gazetelerde yayımlansın

Güneydoğulu gazetecilerden yerel basına destek çağrısı: Meclis kararları gazetelerde yayımlansın
05.03.2026 16:35
Güneydoğu Anadolu Bölgesi'nde bulunan 6 ilin gazeteciler cemiyeti başkanları, belediye meclisi duyuruları ve karar özetlerinin yerel medya aracılığıyla kamuoyuna duyurulması gerektiğini belirtti. Açıklamada, Basın İlan Kurumu'na bağlı gazete ve internet haber sitelerinin desteklenmesinin hem kamuoyunun doğru bilgilendirilmesi hem de yerel basının güçlenmesi açısından önemli olduğu ifade edildi.

Güneydoğu Anadolu Bölgesi'ndeki 6 ilin Gazeteciler Cemiyeti Başkanı açıklama yaparak, yerel medyanın yerel kamu kurumlarınca desteklenmesi talebinde bulunuldu.

YEREL BASINA DESTEK VE ŞEFFAFLIK VURGUSU

Siirt, Şırnak, Mardin, Batman, Muş ve Bingöl'deki Gazeteciler Cemiyetleri ile Yerel Medya temsilcileri yaptıkları açıklamalarda, her ay düzenli olarak yapılan Belediye Meclis duyurularının ve karar özetlerinin, kentte yayın yapan ve Basın İlan Kurumu'na tabi gazete ve internet haber siteleri aracılığı ile duyurulmasının, gerek şeffaflık açısından gerekse yerel basının desteklenmesi açısından önemli olduğu vurguladı.

GAZETECİLER CEMİYETLERİNDEN ORTAK AÇIKLAMA

Siirt Gazeteciler ve Yardımlaşma Cemiyeti Başkanı Atilla Durak, Şırnak Çalışan Gazeteciler Cemiyeti Başkanı İdris Mir, Muş Gazeteciler Cemiyeti Başkanı Emrullah Özbey, Bingöl Gazeteciler Cemiyeti Başkanı Murat Çaka, Mardin Gazeteciler ve Yazarlar Derneği Başkanı Kadir Üründü ile Batman'da yayın yapan 5 gazete ve İnternet Haber Sitesi Temsilcileri ortak açıklama yaptı.

Açıklamada şu ifadelere yer verildi;

Belediye Meclisi Yönetmeliğinin 8. Maddesinde, meclis duyuruları yöntemlerinden biri de Gazete ve İnternet yoluyla duyurmaktır. Kaldı ki, Resmi Gazetenin, 17 Mayıs 2024 tarihinde yayınlanan 'Tasarruf Tedbirleri ' başlıklı genelgede; Mevzuattan kaynaklanan zorunlu ilan ve reklamlar ile kurum faaliyetleri ile doğrudan ilgili olan tanıtım giderleri bu tedbirlerin dışındadır. Kamu kurum ve kuruluşları ile Kamu Kurumu niteliğindeki kurumlar, kendi tanıtım ve duyuru giderleri ile ilgili olmak kaydı ile gazete, dergi ve internet haber sitelerinde reklam yayınlatabilir, bunların ödemelerini Basın İlan Kurumu Aracılığı ile yapabilir. Bu tür resmi duyurular hiçbir şekilde Tasarruf Genelgesi kapsamına girmiyor. Belediyeler ve İl Genel Meclisleri ayda bir kez en azından dönüşümlü olarak bir yayına bu şekilde destek olmalıdır Belediye Meclislerinde ya da İl Genel Meclisi'nde alınan kararlar halkı ilgilendiren kararlardır. Belediye'nin kendi internet sitesinde ya da Panolardaki duyuru yeterli olmayabiliyor. Haliyle İlgili Mevzuatın 8. Maddesi'nde zaten duyuruların Medya yoluyla yapılması yönünde cevaz da mevcut. Kaldı ki, Yerel basının desteklenmesi hususunda bu bence hayati önem arz ediyor. Nihayetinde yerel basın da kamu görevi yapıyor. Yerel Basını Yerel Kamu Kaynaklarına sahip Kamu Kurumları desteklemelidir. Yerel basının ayakta kalmasının en önemli yolu budur. Maalesef Sadece bizim bölgemizdeki belediyeler bu konuda yerel gazete ve internet haber sitelerine yeterli desteği vermiyor.Yerel basınına bu yolla destek veren bir çok belediye var.En azından her ay dönüşümlü olarak Resmi İlan Yayınlayan Gazete ve İnternet Haber Sitelerine bu ilanlar verilebilir.

Eğitim, Medya, Yaşam, Son Dakika

Eğitim, Medya, Yaşam

Güneydoğulu gazetecilerden yerel basına destek çağrısı: Meclis kararları gazetelerde yayımlansın
