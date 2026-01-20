Güngören'de Bıçakla Öldürülen Genç İçin 9 Gözaltı

İstanbul Güngören'de 17 yaşındaki Atlas Çağlayan'ın bıçaklanarak öldürülmesi sonrası annesini tehdit eden ve provokatif paylaşımlarda bulunan 1 kişi daha bugün Antalya'da gözaltına alındı, gözaltı sayısı 9'a yükseldi. Önceki gün ve dün 6 kişi yakalanmış, bu sabah Adana'da da 2 şüpheli gözaltına alınmıştı.

İstanbul İl Emniyet Müdürlüğünce, Güngören'de 14 Ocak'ta öldürülen 2009 doğumlu Atlas Çağlayan ile ilgili sosyal medya hesaplarından provokatif paylaşım yapan ve aileyi tehdit eden kişiler ile ilgili çalışma başlatılmış, savcılık tarafından yürütülen soruşturma çerçevesinde önceki gün ve dün 6 kişi yakalanmış, bu sabah Adana'da yakalanan 2 şüpheli ile birlikte gözaltı sayısı 8'ie yükselmişti.

Provokatif paylaşım ve aileye yönelik tehdit gerekçesi ile bugün Antalya'da 1 kişinin daha gözaltına alındığı öğrenildi. Antalya'da yakalanan şüphelinin, İstanbul'da dün mahkemeye çıkarılıp tutuklanan zanlılardan birinin yakını olduğu öğrenildi. - İSTANBUL