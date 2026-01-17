Güngören'de Bıçaklı Kavga: 17 Yaşındaki Genç Hayatını Kaybetti - Son Dakika
Güngören'de Bıçaklı Kavga: 17 Yaşındaki Genç Hayatını Kaybetti

Güngören'de Bıçaklı Kavga: 17 Yaşındaki Genç Hayatını Kaybetti
17.01.2026 10:49
Güngören'de 'yan bakma' nedeniyle çıkan kavgada, 15 yaşındaki E.Ç. 17 yaşındaki Atlas'ı öldürdü.

Ceyda BIYIKLIOĞLU/İSTANBUL Güngören'de 17 yaşındaki Atlas Çağlayan'ı öldüren 15 yaşındaki E.Ç.'nin ifadesi ortaya çıktı. E.Ç. ifadesinde " Ben arkadaşlarımla birlikte kafeden çıktım. Kafenin önünde olduğum sırada, kafeden çıkan başka bir grup içinde bulunan Atlas Çağlayan bana 'ne bakıyorsun' dedi. Üzerime geldi. Ben de bunun üzerine bıçağı çıkartarak salladım. Karnına bir kez bıçağı vurdum. Sonrasında çocuğu yere yatırdılar" dedi.

Olay, 14 Ocak'ta saat 20.20 sıralarında Mehmet Nesih Özmen Mahallesi Emek Sokak'ta meydana geldi. Daha önce birbirini tanımadığı öğrenilen iki grup arasında bir kafeden çıktıktan sonra 'yan bakma' iddiası nedeniyle tartışma çıktı. Kısa sürede bıçaklı kavgaya dönüşen olayda, E.Ç(15) üzerinde bulunan ve sustalı olarak tabir edilen bıçakla Atlas Çağlayan'ı göğüs bölgesinden yaraladı. Ağır yaralanan Atlas Çağlayan, olay yerine çağrılan ambulansla Bağcılar Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Çağlayan, burada yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Olayın ardından polis ekipleri tarafından yakalanan şüpheli E.Ç., bıçakla birlikte gözaltına alındı. E.Ç çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

İFADESİ ORTAYA ÇIKTI

E.Ç., savcılık ifadesinde, "Ben olay tarihinde A.A.H., S.Y., ve M. isimli arkadaşlarım ile birlikte Güngören'de bulunan bir kafeye gittim. Ben arkadaşlarımla birlikte kafeden çıkıp kafenin önünde olduğum sırada kafeden çıkan başka bir grup içinde bulunan olay sonucunda ismini öğrendiğim Atlas Çağlayan isimli şahıs bana "ne bakıyorsun" diyerek küfretti. Üzerime geldi. Ben de bunun üzerine üzerimde bulunan bıçağı çıkartarak salladım. Karnına bir kez bıçağı vurdum. Sonrasında çocuğu yere yatırdılar. Yanımda bulunan arkadaşlar da beni darp ederek bana hakaret ettiler. Ben orada beklemeye başladım. Yanımda bulunan arkadaşım A.A.H., bana bıçağı vermemi söyledi ben de elimdeki bıçağı ona verdim. Bıçağı elinde tutarken kafede bulunanlar bıçağı yere atmasını söylediler. Ada da bıçağı yere attı. Polisler geldiğinde beni kafede yakaladılar. Bıçağı teslim aldılar. Daha önce Atlas Çağlayan'ı tanımam suçlamaları anlattığım hali ile kabul ederim" dedi.

Kaynak: DHA

Cinayet, Güncel, Kavga, Suç, Son Dakika

Son Dakika Güncel Güngören'de Bıçaklı Kavga: 17 Yaşındaki Genç Hayatını Kaybetti - Son Dakika

SON DAKİKA: Güngören'de Bıçaklı Kavga: 17 Yaşındaki Genç Hayatını Kaybetti
