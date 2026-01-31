Güngören'de Cinayet Soruşturmasında Gözaltı

Güngören'de çıkan kavgada bıçaklanarak hayatını kaybeden Atlas Çağlayan (17)'ın ailesini tehdit ettiği iddiasıyla bir şüpheli Diyarbakır'da gözaltına alındı.
Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı Örgütlü Suçlar Soruşturma Bürosunca, Güngören'de 14 Ocak'ta öldürülen 2009 doğumlu Atlas Çağlayan'ın ailesine tehdit mesajları gönderilmesine ilişkin yürütülen soruşturma devam ediyor. Soruşturma kapsamında, M.Y.K. (19) Diyarbakır'da yakalanarak gözaltına alındı.
