Günler sonra ortaya çıktı! Avustralya\'dan İranlı kadınlara görülmemiş yaptırım

Kadınlar Asya Kupası'nda mücadele etmek üzere Avustralya'da giden İran Milli Kadın Futbol Takımı'na ülkeye giriş yaptıkları sırada ve daha sonrasındaki zamanda uygulanan yaptırımlar dünya gündemini derinden sarstı.

ÜLKEYE GİRİŞ YAPAR YAPMAZ SIKI DENETİM

İspanyol basınında yer alan haberlere göre; İran Milli Kadın Futbol Takımı'na Avustralya'ya giriş yapar yapmaz katı kurallar uygulandığı belirtildi. Haberde, İranlı futbolcuların pasaport ve telefonlarına el konulduğu ayrıcaaile bilgilerini vermeye zorlandıkları dile getirildi.

OTEL RESTORANINA GİRMEK VE KONUŞMAK YASAK

İranlı kadın futbolcuların istirahat ettikleri otelin restonanına girmelerinin yasaklandığı belirtilirken, futbolcuların yemek ihtiyacını dışarıdan söyledikleri aktarıldı. Ayrıca otelde çalışan kişilerle diyalog kurmalarının da kesinlikle yasaklandığı vurgulandı. Bu durumun tüm oyuncu ve teknik heyet tarafından büyük tepki ile karşılandığı ancak basına servis edilmemesi için yoğun çaba sarf edildiği dile getirildi.

YASAKLAR ANİ BİR KARARLA ESNETİLDİ

Haberin devamında, İranlı kadın futbolcuların maçlara başlamasının ardından sürekli olarak kamuoyunda yer almalarıyla birlikte kafileye uygulanan yasakların esnetildiği, futbolcuların aileleriyle dilediği gibi temas kurduğu ifade edildi.