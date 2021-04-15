Günlerdir yoğun bakımda yatan Burak Sergen'in hastalığı belli oldu

Kanal D ekranlarında yayınlanan Sadakatsiz dizisinin setinden peş peşe hastalık haberleri gelmeye başladı. Dizide Haluk karakterini oynayan Burak Sergen, pazartesi akşamı evinde fenalaşarak hastaneye kaldırıldı. Solunum güçlüğü çeken ve akciğerlerinde enfeksiyon olan 60 yaşındaki sanatçı, yoğun bakıma alınmıştı.
Sergen'in sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda 2 kovid-19 testi sonucunun da negatif çıktığı söylenmiş ve sevenlerinden dua istenmişti. Usta oyuncunun nişanlısı Nihan Ünsal ise dün yaptığı paylaşımda "Kendisinin durumunda bir değişiklik yok, stabil. Yeniden yapılan koronavirüs testleri negatif çıktı. Tedavisi yoğun bakımda devam ediyor" ifadelerini kullanmıştı.
Ancak Sadakatsiz dizisinin yapım şirketi MedYapım, oyuncularının sağlık durumu hakkındaki son gelişmeleri aktardı. Şirketin açıklamasında şunlar söylendi: "Kıymetli oyuncumuz Burak Sergen'in kovid sebebiyle 3 gündür hastanede yoğun bakım tedavisi devam etmektedir. Kendisine MedYapım ailesi olarak acil şifalar dileriz."
Burak Sergen'den gelen kötü haberlerin ardından dizinin oyuncularından Melis Sezen ve Alp Akar'ın da koronavirüs testleri pozitif çıktı.Sadakatsiz'de koronavirüs paniği! Genç oyuncu Alp Akar'ın testi pozitif çıktı Dün apar topar hastaneye kaldırılan Burak Sergen, yoğun bakıma alındı Sadakatsiz dizisinin Haluk'u Burak Sergen hastaneye kaldırıldı
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