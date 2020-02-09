Günlük kiralık evden çıkarılmak istenince evi ateşe verdi - Son Dakika

BEYOĞLU'nda günlük ev kiralayan ve anlaşma uyarınca çıkarılmak istenen kişi, içinde bulunduğu oda kapısının arkasına çekyat koyup evi ateşe verdi. Daha sonra 2'nci kattaki evin penceresinden çıkıp yan binadaki daireye geçti.

Olay dün saat 1530 sıralarında yaşandı. Edinilen bilgilere göre Semih Ç. Cihangir'de bir günlüğüne kiralık ev tutarak, yerleşti. İkinci gün evden çıkmayan Semih Ç., ev sahibi İbrahim Şahin'in uyarısı üzerine toparlanıp çıkacağını söyledi. Üçüncü gün de evden çıkmayan Semih Ç. ev sahibi ile sözlü tartışma yaşadı. Ev sahibinin ayrılmasında bir süre sonra Semih Ç., cama çıkarak bağırmaya başladı. Durumu polise haber veren ev sahibi, yedek anahtarla kapıyı açıp eve girdi. Evin salonunda bulunan Semih Ç. salon kapısının arkasına çekyat ve diğer eşyaları koyup kapının açılmasını engelledi. Polisin de uyarılarda bulunduğu Semih Ç. kapıyı açmadı.

PENCEREDEN YAN BİNADAKİ DAİREYE GEÇTİ

Bulunduğu odayı ateşe veren Semih Ç. daha sonra 2'nci kattaki evin penceresinden çıkıp yan binaya geçti. Polisin haber vermesi üzerine olay yerine itfaiye ekipleri gönderildi. Kısa sürede olay yerine ulaşan itfaiye ekipleri alev alev yanan evi söndürdü. Pencereden geçtiği yan binadaki bir daireye sığınan ve yoğun dumandan etkilenen Semih Ç.,itfaiye ve sağlık ekipleri tarafından ambulansa götürüldü. İlk müdahalesi yapılan Semih Ç. daha sonra hastaneye kaldırıldı. Semih Ç.'nin ateşe verip yaktığı odada çelik kasa içindeki ilaçlar ve uyuşturucu içimi için kullanılan bir aletin olduğu görüldü. Polis olay sonrası soruşturma başlattı.

KAPININ ARKASINA ÇEKYAT KOYMUŞ EVİ ATEŞE VERDİ

Ev sahibi İbrahim Şahin Çekyatı kapının arkasına koymuş, evi ateşe vermiş. Polisler geldi, evin kapısını açtık odanın kapısını açamadık. Alevlerin içinde canı yanınca kendini camdan atıp yan binaya geçiyor. Üç gündür evden çıkaramıyordum, madde almış, oğlumu aradım 'nasıl çıkaralım' dedim, 'polisi ara' dedi. Oğlumu polise gönderdim, tatlı dille sakinleştiremedik. Biz kapıyı açtık kurtarmaya çalıştık oda kapısının arkasına çekyat koymuş, kapıyı zorladık, vurduk açamadık kapıyı. Çekyatı ve diğer eşyaları kapının arkasına koymuş polisler de açamadı. İtfaiyeye haber verdik hemen geldiler diye konuştu.