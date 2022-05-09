Günübirlik evlere denetim - Son Dakika
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Günübirlik evlere denetim

09.05.2022 09:41
Günübirlik evlere denetim

DÜZCE(İHA) – Düzce'de Jandarma ekipleri tarafından günübirlik kiralanan evlene yönelik denetim yapıldı.

DÜZCE(İHA) – Düzce'de Jandarma ekipleri tarafından günübirlik kiralanan evlene yönelik denetim yapıldı. Yapılan denetimde arama kaydı bulunan 10 kişi ve 2 gram esrar ele geçirildi.

Düzce'de huzur ve güven uygulaması dahilinde günübirlik kiralanan evlere yönelik denetim yapıldı. Saat 10.00-21.00 saatleri arasında yapılan denetimde 2 bin 125 şahıs sorgulanırken, arama kaydı bulanan 10 şahıs yakalandı, bir kişi hakkında adli işlem yapılırken 2 gram esrar maddesi ele geçirildi. - DÜZCE

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16 yıl hapis cezası ile aranan zanlı yakalandı 16 yıl hapis cezası ile aranan zanlı yakalandı Yük ve yolcu taşıyan araçlar denetlendi Yük ve yolcu taşıyan araçlar denetlendi

Jandarma, Düzce, Esrar, Saat, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Günübirlik evlere denetim - Son Dakika


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SON DAKİKA: Günübirlik evlere denetim - Son Dakika
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