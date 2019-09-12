Günün ilk yarısında en çok değer kaybeden hisseler

Borsa İstanbul'da bugün yapılan işlemlerde, sürekli müzayedeye ara verilen saat 13.00'e kadar BIST 100 endeksi içinde en çok değer kaybeden 20 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile değişim oranları şöyle:

(BIST 100) En çok düşen ilk 20 Kapanış Fiyatı Önceki Kapanış Değişim (%) Polisan Holding 2,42 2,56 -5,47 Bera Holding 2,20 2,28 -3,51 Odaş Elektrik 1,77 1,83 -3,28 Pegasus 63,65 65,30 -2,53 Hürriyet Gzt. 0,78 0,80 -2,50 Türk Traktör 38,12 39,02 -2,31 ICBC Turkey Bank 3,75 3,83 -2,09 Gersan Elektrik 2,37 2,42 -2,07 Çelebi 97,50 99,50 -2,01 Enerjisa Enerji 6,03 6,15 -1,95 Afyon Çimento 4,37 4,45 -1,80 Anadolu Efes 23,16 23,58 -1,78 Migros Ticaret 19,96 20,30 -1,67 Ford Otosan 59,85 60,80 -1,56 Hektaş 15,21 15,45 -1,55 Turkcell 13,16 13,36 -1,50 Ege Endüstri 478,80 485,80 -1,44 Doğan Holding 1,42 1,44 -1,39 Vestel 11,00 11,15 -1,35 Göltaş Çimento 12,73 12,90 -1,32

(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)