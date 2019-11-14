Son Dakika Haberleri: Günün ilk yarısında en çok değer kaybeden hisseler
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Günün ilk yarısında en çok değer kaybeden hisseler

6 saat önce

Borsa İstanbul'da bugün yapılan işlemlerde, saat 14.00 itibarıyla BIST 100 endeksi içinde en çok değer kaybeden 20 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile değişim oranları şöyle: (BIST 100) En çok düşen ilk 20 Kapanış Fiyatı Önceki Kapanış Değişim (%) T.

Günün ilk yarısında en çok değer kaybeden hisseler, System.String[]

Borsa İstanbul'da bugün yapılan işlemlerde, saat 14.00 itibarıyla BIST 100 endeksi içinde en çok değer kaybeden 20 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile değişim oranları şöyle:

(BIST 100) En çok düşen ilk 20 Kapanış Fiyatı Önceki Kapanış Değişim (%)
T. Halk Bankası 5,81 5,94 -2,19
Tüpraş 124,30 126,40 -1,66
Şişe Cam 4,49 4,56 -1,54
Akbank 7,53 7,64 -1,44
Bim Mağazalar 45,26 45,88 -1,35
Garanti Bankası 9,82 9,95 -1,31
Kardemir (D) 2,34 2,37 -1,27
Vakıflar Bankası 4,76 4,82 -1,24
Çelebi 100,30 101,50 -1,18
Otokar 142,40 144,00 -1,11
Halk GMYO 0,96 0,97 -1,03
TAV Havalimanları 27,32 27,60 -1,01
Şekerbank 1,03 1,04 -0,96
Aselsan 19,11 19,28 -0,88
Doğuş Otomotiv 9,13 9,21 -0,87
Gersan Elektrik 2,30 2,32 -0,86
Ereğli Demir Çelik 7,24 7,30 -0,82
İş Bankası (C) 6,23 6,28 -0,80
Aksa 11,31 11,40 -0,79
Emlak Konut GMYO 1,29 1,30 -0,77

(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)

Borsa İstanbul, Demir Çelik, Ekonomi

Haber Yayın Tarihi: 14.11.2019 02:28 Kaynak: AA
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