Günün ilk yarısında en çok değer kaybeden hisseler

Borsa İstanbul'da bugün yapılan işlemlerde, saat 14.00 itibarıyla BIST 100 endeksi içinde en çok değer kaybeden 20 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile değişim oranları şöyle:
|(BIST 100) En çok düşen ilk 20
|Kapanış Fiyatı
|Önceki Kapanış
|Değişim (%)
|T. Halk Bankası
|5,81
|5,94
|-2,19
|Tüpraş
|124,30
|126,40
|-1,66
|Şişe Cam
|4,49
|4,56
|-1,54
|Akbank
|7,53
|7,64
|-1,44
|Bim Mağazalar
|45,26
|45,88
|-1,35
|Garanti Bankası
|9,82
|9,95
|-1,31
|Kardemir (D)
|2,34
|2,37
|-1,27
|Vakıflar Bankası
|4,76
|4,82
|-1,24
|Çelebi
|100,30
|101,50
|-1,18
|Otokar
|142,40
|144,00
|-1,11
|Halk GMYO
|0,96
|0,97
|-1,03
|TAV Havalimanları
|27,32
|27,60
|-1,01
|Şekerbank
|1,03
|1,04
|-0,96
|Aselsan
|19,11
|19,28
|-0,88
|Doğuş Otomotiv
|9,13
|9,21
|-0,87
|Gersan Elektrik
|2,30
|2,32
|-0,86
|Ereğli Demir Çelik
|7,24
|7,30
|-0,82
|İş Bankası (C)
|6,23
|6,28
|-0,80
|Aksa
|11,31
|11,40
|-0,79
|Emlak Konut GMYO
|1,29
|1,30
|-0,77
(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)