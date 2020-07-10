Günün ilk yarısında en çok değer kaybeden hisseler

Borsa İstanbul'da bugün yapılan işlemlerde, saat 14.00 itibarıyla BIST 100 endeksi içinde en çok değer kaybeden 20 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile değişim oranları şöyle:

(BIST 100) En çok düşen ilk 20 Kapanış Fiyatı Önceki Kapanış Değişim (%) Akçansa 13,19 13,88 -4,97 MLP Sağlık 19,97 20,96 -4,72 Coca Cola İçecek 44,42 46,48 -4,43 Özak GMYO 4,12 4,30 -4,19 Karel Elektronik 15,81 16,50 -4,18 Net Holding 2,39 2,49 -4,02 İş GMYO 1,99 2,07 -3,86 GSD Holding 2,06 2,14 -3,74 Emlak Konut GMYO 2,08 2,16 -3,70 Selçuk Ecza Deposu 8,39 8,71 -3,67 Kardemir (D) 2,98 3,09 -3,56 Bagfaş 16,50 17,10 -3,51 Netaş Telekom. 14,92 15,45 -3,43 Şekerbank 1,55 1,60 -3,13 Yataş 8,10 8,36 -3,11 Good-Year 5,37 5,54 -3,07 Bursa Çimento 4,44 4,58 -3,06 İş Fin.Kir. 3,84 3,96 -3,03 Aygaz 11,34 11,69 -2,99 Albaraka Türk 1,62 1,67 -2,99

(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)