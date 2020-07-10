Günün ilk yarısında en çok değer kaybeden hisseler
Borsa İstanbul'da bugün yapılan işlemlerde, saat 14.00 itibarıyla BIST 100 endeksi içinde en çok değer kaybeden 20 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile değişim oranları şöyle: (BIST 100) En çok düşen ilk 20 Kapanış Fiyatı Önceki Kapanış Değişim (%) Akçansa 13,19 13,88 -4,97 ...
Borsa İstanbul'da bugün yapılan işlemlerde, saat 14.00 itibarıyla BIST 100 endeksi içinde en çok değer kaybeden 20 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile değişim oranları şöyle:
|(BIST 100) En çok düşen ilk 20
|Kapanış Fiyatı
|Önceki Kapanış
|Değişim (%)
|Akçansa
|13,19
|13,88
|-4,97
|MLP Sağlık
|19,97
|20,96
|-4,72
| Coca Cola İçecek
|44,42
|46,48
|-4,43
|Özak GMYO
|4,12
|4,30
|-4,19
|Karel Elektronik
|15,81
|16,50
|-4,18
|Net Holding
|2,39
|2,49
|-4,02
|İş GMYO
|1,99
|2,07
|-3,86
|GSD Holding
|2,06
|2,14
|-3,74
|Emlak Konut GMYO
|2,08
|2,16
|-3,70
| Selçuk Ecza Deposu
|8,39
|8,71
|-3,67
|Kardemir (D)
|2,98
|3,09
|-3,56
|Bagfaş
|16,50
|17,10
|-3,51
| Netaş Telekom.
|14,92
|15,45
|-3,43
|Şekerbank
|1,55
|1,60
|-3,13
|Yataş
|8,10
|8,36
|-3,11
|Good-Year
|5,37
|5,54
|-3,07
| Bursa Çimento
|4,44
|4,58
|-3,06
|İş Fin.Kir.
|3,84
|3,96
|-3,03
|Aygaz
|11,34
|11,69
|-2,99
| Albaraka Türk
|1,62
|1,67
|-2,99
(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)
Haber Yayın Tarihi: 10.07.2020 14:39 Kaynak: AA
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