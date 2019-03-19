Son Dakika Haberleri: Günün İlk Yarısında En Çok Değer Kazanan Hisseler

Günün İlk Yarısında En Çok Değer Kazanan Hisseler

33 dakika önce

Borsa İstanbul'da bugün yapılan işlemlerde, sürekli müzayedeye ara verilen saat 13.00'e kadar BIST 100 endeksi içinde en çok değer kazanan 20 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile değişim oranları şöyle: (BIST 100) En çok yükselen ilk 20 Kapanış Fiyatı Önceki Kapanış Değişim (%) ...

Günün İlk Yarısında En Çok Değer Kazanan Hisseler, System.String[]
Borsa İstanbul'da bugün yapılan işlemlerde, sürekli müzayedeye ara verilen saat 13.00'e kadar BIST 100 endeksi içinde en çok değer kazanan 20 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile değişim oranları şöyle:

(BIST 100) En çok yükselen ilk 20 Kapanış Fiyatı Önceki Kapanış Değişim (%)
Tekfen Holding 26,16 24,88 5,14
Kordsa Teknik Tekstil 11,22 10,70 4,86
Vestel 12,80 12,22 4,75
Netaş Telekom. 8,16 7,84 4,08
Kardemir (D) 2,73 2,65 3,02
İhlas Holding 0,41 0,40 2,50
Emlak Konut GMYO 1,73 1,69 2,37
Aksa 9,62 9,40 2,34
T.S.K.B. 0,90 0,88 2,27
Mavi Giyim 42,40 41,50 2,17
İndeks Bilgisayar 8,40 8,24 1,94
Ege Endüstri 482,90 474,00 1,88
Kerevitaş Gıda 1,72 1,69 1,78
Afyon Çimento 4,86 4,78 1,67
Alarko Holding 3,04 2,99 1,67
Flap Kongre Toplantı Hiz. 3,16 3,11 1,61
Doğan Holding 1,27 1,25 1,60
Türk Traktör 34,18 33,70 1,42
İttifak Holding 3,58 3,53 1,42
Göltaş Çimento 11,90 11,74 1,36
(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)

»  »      Haber Yayın Tarihi : 19.03.2019 01:56 Kaynak: AA

Borsa İstanbul, Ekonomi
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