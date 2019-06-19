Son Dakika Haberleri: Günün ilk yarısında en çok değer kazanan hisseler
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Günün ilk yarısında en çok değer kazanan hisseler

1 saat önce

Borsa İstanbul'da bugün yapılan işlemlerde, sürekli müzayedeye ara verilen saat 13.00'e kadar BIST 100 endeksi içinde en çok değer kazanan 20 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile değişim oranları şöyle: (BIST 100) En çok yükselen ilk 20 Kapanış Fiyatı Önceki Kapanış Değişim (%) ...

Günün ilk yarısında en çok değer kazanan hisseler, System.String[]
Borsa İstanbul'da bugün yapılan işlemlerde, sürekli müzayedeye ara verilen saat 13.00'e kadar BIST 100 endeksi içinde en çok değer kazanan 20 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile değişim oranları şöyle:
(BIST 100) En çok yükselen ilk 20 Kapanış Fiyatı Önceki Kapanış Değişim (%)
İndeks Bilgisayar 7,18 6,65 7,97
İpek Doğal Enerji 5,68 5,47 3,84
Ford Otosan 60,90 59,10 3,05
Odaş Elektrik 1,45 1,41 2,84
Çelebi 101,80 99,00 2,83
Parsan 15,45 15,15 1,98
Sabancı Holding 8,34 8,21 1,58
Özderici GMYO 0,71 0,70 1,43
Coca Cola İçecek 28,30 27,92 1,36
Yapı ve Kredi Bank. 2,26 2,23 1,35
ICBC Turkey Bank 3,24 3,20 1,25
Akbank 6,48 6,40 1,25
GSD Holding 0,83 0,82 1,22
İhlas Gayrimenkul 0,84 0,83 1,20
MLP Sağlık 12,36 12,22 1,15
Pegasus 41,16 40,70 1,13
Doğtaş Kelebek Mobilya 1,01 1,00 1,00
Göltaş Çimento 10,32 10,24 0,78
Şişe Cam 5,20 5,16 0,78
Good-Year 2,63 2,61 0,77
(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)
Haber Yayın Tarihi : 19.06.2019 01:22 Kaynak: AA
Bilgisayar, İndeks, Borsa İstanbul, Ekonomi
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