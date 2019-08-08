Günün ilk yarısında en çok değer kazanan hisseler

(BIST 100) En çok yükselen ilk 20 Kapanış Fiyatı Önceki Kapanış Değişim (%) Coca Cola İçecek 36,78 32,30 13,87 A.V.O.D Gıda ve Tarım 1,81 1,63 11,04 Anadolu Efes 22,64 21,20 6,79 Işıklar Enerji Yapı Hol. 0,34 0,32 6,25 Anadolu Grubu Holding 12,57 11,93 5,36 Polisan Holding 2,27 2,17 4,61 İhlas Holding 0,51 0,49 4,08 Çelebi 94,00 91,10 3,18 Parsan 13,55 13,16 2,96 Koza Madencilik 7,73 7,52 2,79 Alarko Holding 3,37 3,28 2,74 Migros Ticaret 17,57 17,11 2,69 İş Fin.Kir. 2,34 2,28 2,63 Türk Telekom 5,55 5,41 2,59 MLP Sağlık 12,02 11,75 2,30 Aksa 9,02 8,83 2,15 İpek Doğal Enerji 5,44 5,33 2,06 Tüpraş 139,10 136,50 1,90 Metro Holding 1,11 1,09 1,83 Karsan Otomotiv 1,12 1,10 1,82

Borsa İstanbul'da bugün yapılan işlemlerde, sürekli müzayedeye ara verilen saat 13.00'e kadar BIST 100 endeksi içinde en çok değer kazanan 20 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile değişim oranları şöyle:(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)