Günün ilk yarısında en çok değer kazanan hisseler

Borsa İstanbul'da bugün yapılan işlemlerde, saat 13.00 itibarıyla BIST 100 endeksi içinde en çok değer kazanan 20 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile değişim oranları şöyle:

(BIST 100) En çok yükselen ilk 20 Son Fiyatı Önceki Kapanış Değişim (%) Kartonsan 1.238,20 1.125,70 9,99 Alcatel Lucent Teletaş 34,92 32,42 7,71 Alkim Kimya 16,36 15,19 7,70 Brisa 15,50 14,56 6,46 Doğuş Otomotiv 19,31 18,76 2,93 Netaş Telekomünikasyon 22,76 22,14 2,80 Ereğli Demir Çelik 9,97 9,71 2,68 Deva Holding 22,76 22,22 2,43 Tümosan Motor ve Traktör 11,41 11,16 2,24 Alarko Holding 6,30 6,17 2,09 Aksa 8,37 8,20 2,07 MLP Sağlık 18,27 17,90 2,07 Good-Year 6,35 6,23 1,93 Turkcell 16,51 16,20 1,91 Mavi Giyim 46,16 45,40 1,67 Tat Gıda 12,02 11,83 1,61 Selçuk Ecza Deposu 9,68 9,54 1,47 Bagfaş 19,68 19,40 1,44 Sasa Polyester 16,58 16,35 1,41 Gübre Fabrikaları 36,18 35,70 1,34 (Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.) (Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)

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